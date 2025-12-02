https://ria.ru/20251202/podmoskove-2059265815.html
Порядка 3,5 тысячи единиц техники подготовили к зиме в Подмосковье
Порядка 3,5 тысячи единиц техники подготовили к зиме в Подмосковье - РИА Новости, 02.12.2025
Порядка 3,5 тысячи единиц техники подготовили к зиме в Подмосковье
Более 8 тысяч рабочих и порядка 3,5 тысячи единиц спецтехники готовы к зимнему сезону в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:29:00+03:00
2025-12-02T16:29:00+03:00
2025-12-02T16:30:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593152537_0:265:3094:2005_1920x0_80_0_0_41c0b15f79a079c240b6025ffb911dc1.jpg
https://ria.ru/20251202/dolgozhitel-2059247292.html
https://ria.ru/20251202/lor-2059240995.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593152537_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_fd20e4f0f6dbcba516e039b2c60acc63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Порядка 3,5 тысячи единиц техники подготовили к зиме в Подмосковье
Около 3,5 тысячи единиц спецтехники подготовили к зимнему периоду в Подмосковье
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 8 тысяч рабочих и порядка 3,5 тысячи единиц спецтехники готовы к зимнему сезону в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Весь автопарк, прошедший предзимнюю подготовку, оснащен необходимым оборудованием — отвалами, щетками и пескоразбрасывателями.
Так, основной парк включает 3152 единицы спецтехники: тракторы — 1692 единицы, мини-погрузчики — 434 единицы, самосвалы — 343 единицы, фронтальные погрузчики — 157 единиц, экскаваторы-погрузчики — 191 единица, комбинированные дорожные машины — 231 единица, автогрейдеры — 75 единиц, лаповые снегопогрузчики — 29 единиц.
Кроме техники, ежедневно к работам будут привлекать более 8 тысяч человек. Их задача — ручная и механизированная уборка тротуаров и подходов к подъездам.
"Мы проактивно провели точечную оценку каждого муниципалитета. Техника укомплектована, маршруты отработаны, персонал обучен. К началу зимы все территории региона должны выйти на единый стандарт готовности", — сказал вице-губернатор региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
Всего в зоне ответственности коммунальных служб: дворовые территории — 14849 объектов, общественные пространства — 12911, муниципальные участки дорог — 62 375.