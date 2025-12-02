Порядка 3,5 тысячи единиц техники подготовили к зиме в Подмосковье

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 8 тысяч рабочих и порядка 3,5 тысячи единиц спецтехники готовы к зимнему сезону в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Весь автопарк, прошедший предзимнюю подготовку, оснащен необходимым оборудованием — отвалами, щетками и пескоразбрасывателями.

Так, основной парк включает 3152 единицы спецтехники: тракторы — 1692 единицы, мини-погрузчики — 434 единицы, самосвалы — 343 единицы, фронтальные погрузчики — 157 единиц, экскаваторы-погрузчики — 191 единица, комбинированные дорожные машины — 231 единица, автогрейдеры — 75 единиц, лаповые снегопогрузчики — 29 единиц.

Кроме техники, ежедневно к работам будут привлекать более 8 тысяч человек. Их задача — ручная и механизированная уборка тротуаров и подходов к подъездам.

"Мы проактивно провели точечную оценку каждого муниципалитета. Техника укомплектована, маршруты отработаны, персонал обучен. К началу зимы все территории региона должны выйти на единый стандарт готовности", — сказал вице-губернатор региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.