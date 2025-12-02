Рейтинг@Mail.ru
Порядка 3,5 тысячи единиц техники подготовили к зиме в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
16:29 02.12.2025
Порядка 3,5 тысячи единиц техники подготовили к зиме в Подмосковье
Порядка 3,5 тысячи единиц техники подготовили к зиме в Подмосковье - РИА Новости, 02.12.2025
Порядка 3,5 тысячи единиц техники подготовили к зиме в Подмосковье
Более 8 тысяч рабочих и порядка 3,5 тысячи единиц спецтехники готовы к зимнему сезону в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий РИА Новости, 02.12.2025
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
2025
Новости
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Порядка 3,5 тысячи единиц техники подготовили к зиме в Подмосковье

Около 3,5 тысячи единиц спецтехники подготовили к зимнему периоду в Подмосковье

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 8 тысяч рабочих и порядка 3,5 тысячи единиц спецтехники готовы к зимнему сезону в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Весь автопарк, прошедший предзимнюю подготовку, оснащен необходимым оборудованием — отвалами, щетками и пескоразбрасывателями.
Так, основной парк включает 3152 единицы спецтехники: тракторы — 1692 единицы, мини-погрузчики — 434 единицы, самосвалы — 343 единицы, фронтальные погрузчики — 157 единиц, экскаваторы-погрузчики — 191 единица, комбинированные дорожные машины — 231 единица, автогрейдеры — 75 единиц, лаповые снегопогрузчики — 29 единиц.
Кроме техники, ежедневно к работам будут привлекать более 8 тысяч человек. Их задача — ручная и механизированная уборка тротуаров и подходов к подъездам.
"Мы проактивно провели точечную оценку каждого муниципалитета. Техника укомплектована, маршруты отработаны, персонал обучен. К началу зимы все территории региона должны выйти на единый стандарт готовности", — сказал вице-губернатор региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
Всего в зоне ответственности коммунальных служб: дворовые территории — 14849 объектов, общественные пространства — 12911, муниципальные участки дорог — 62 375.
Новости Подмосковья
 
 
Заголовок открываемого материала