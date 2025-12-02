https://ria.ru/20251202/podgotovka-2059107138.html
Хинштейн рассказал о подготовке к восстановлению Курской области
Хинштейн рассказал о подготовке к восстановлению Курской области - РИА Новости, 02.12.2025
Хинштейн рассказал о подготовке к восстановлению Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в этом году начали подготовку к будущему восстановлению региона. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T09:14:00+03:00
2025-12-02T09:14:00+03:00
2025-12-02T09:15:00+03:00
курская область
россия
александр хинштейн
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059104923_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d0cdd7fe69d2a5e07d356ff231ca023.jpg
https://ria.ru/20251202/khinshteyn-2059105845.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059104923_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_177885ed77d0e694bfb2a7753c9d33a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин
Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин
Хинштейн рассказал о подготовке к восстановлению Курской области
Хинштейн доложил Путину о подготовке к будущему восстановлению Курской области