Москвичи могут передать подарки для военных в рамках акции "Ход добра"
Москвичи могут передать подарки для военных в рамках акции "Ход добра"
Москвичи могут передать подарки для военных в рамках акции "Ход добра"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Москвичи могут передать подарки для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях, в рамках акции "Ход добра", подарить можно классические настольные игры, тематические викторины, математические игры, а также современные игры разных жанров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В преддверии Нового года в столице проводится акция "Ход добра". В ее рамках москвичи могут передать классические настольные и другие игры для военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях. Подарки принимают до конца декабря в штабах по сбору гуманитарной помощи и павильонах "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает", волонтерских центрах "Доброе место", а также 6 и 7 декабря на фестивале "Город неравнодушных" на Болотной площади", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцам можно передать классические настольные игры: шашки и шахматы, нарды и лото, а также головоломки и маджонг. Также в качестве подарков принимаются тематические викторины и математические игры. Кроме того, участники акции могут передать современные игры самых разных жанров: от дуэльных схваток до детективов.