Рейтинг@Mail.ru
Москвичи могут передать подарки для военных в рамках акции "Ход добра" - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
11:00 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/podarki-2059137184.html
Москвичи могут передать подарки для военных в рамках акции "Ход добра"
Москвичи могут передать подарки для военных в рамках акции "Ход добра" - РИА Новости, 02.12.2025
Москвичи могут передать подарки для военных в рамках акции "Ход добра"
Москвичи могут передать подарки для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях, в рамках акции "Ход добра", подарить можно классические настольные игры,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:00:00+03:00
2025-12-02T11:00:00+03:00
надежные люди
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf13ba3e2e0a8f7389e0e7b0ccaee312.jpg
https://ria.ru/20251201/svo--2059030979.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3a64168b8e48ad1f96ccba74df76470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Надежные люди, Общество
Москвичи могут передать подарки для военных в рамках акции "Ход добра"

Москвичи могут передать подарки бойцам, проходящим лечение в госпиталях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Москвичи могут передать подарки для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях, в рамках акции "Ход добра", подарить можно классические настольные игры, тематические викторины, математические игры, а также современные игры разных жанров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В преддверии Нового года в столице проводится акция "Ход добра". В ее рамках москвичи могут передать классические настольные и другие игры для военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях. Подарки принимают до конца декабря в штабах по сбору гуманитарной помощи и павильонах "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает", волонтерских центрах "Доброе место", а также 6 и 7 декабря на фестивале "Город неравнодушных" на Болотной площади", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцам можно передать классические настольные игры: шашки и шахматы, нарды и лото, а также головоломки и маджонг. Также в качестве подарков принимаются тематические викторины и математические игры. Кроме того, участники акции могут передать современные игры самых разных жанров: от дуэльных схваток до детективов.
Доставка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов СВО на краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Орловская область отправила бойцам СВО генераторы и отопители
1 декабря, 19:50
 
Надежные людиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала