В Кремле назвали посредничество США в украинском урегулировании эффективным
В Кремле назвали посредничество США в украинском урегулировании эффективным - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле назвали посредничество США в украинском урегулировании эффективным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень эффективным посредничество США в украинском урегулировании. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:40:00+03:00
2025-12-02T12:40:00+03:00
2025-12-02T12:40:00+03:00
в мире
сша
россия
дмитрий песков
сша
россия
В Кремле назвали посредничество США в украинском урегулировании эффективным
