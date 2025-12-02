Рейтинг@Mail.ru
CAS обязал FIS допустить паралимпийцев из России с флагом и гимном
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:03 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/paralimpiytsy-2059198141.html
CAS обязал FIS допустить паралимпийцев из России с флагом и гимном
CAS обязал FIS допустить паралимпийцев из России с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
CAS обязал FIS допустить паралимпийцев из России с флагом и гимном
Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских параатлетов к участию в соревнованиях с... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T14:03:00+03:00
2025-12-02T14:03:00+03:00
лыжные гонки
спорт
михаил дегтярев
савелий коростелев
данил садреев
спортивный арбитражный суд (cas)
паралимпийский комитет россии (пкр)
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21466/65/214666581_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_9604f5fea83fcfe1d2d9003339ce9b8f.jpg
/20251202/lyzhi-2059188199.html
лыжные гонки, михаил дегтярев, савелий коростелев, данил садреев, спортивный арбитражный суд (cas), паралимпийский комитет россии (пкр), международный олимпийский комитет (мок)
Лыжные гонки, Спорт, Михаил Дегтярев, Савелий Коростелев, Данил Садреев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный олимпийский комитет (МОК)
CAS обязал FIS допустить паралимпийцев из России с флагом и гимном

CAS обязал FIS допустить паралимпийцев из России к турнирам с флагом и гимном

X зимние Паралимпийские игры. Лыжная гонка. 20 км
X зимние Паралимпийские игры. Лыжная гонка. 20 км - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских параатлетов к участию в соревнованиях с национальной символикой, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции с российской стороны. Апелляция была подана совместно с шестью спортсменами, в числе которых лыжник Савелий Коростелев, фристайлистка Лана Прусакова, сноубордистка Мария Травиничева, двоеборец Артем Галунин, горнолыжница Екатерина Ткаченко и прыгун с трамплина Данил Садреев. Также к ней присоединились Паралимпийский комитет России (ПКР) и шесть параатлетов.
«
"Арбитры признали требования российской стороны обоснованными и правомерными и, в соответствии с решением МОК, обязали FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран, то есть под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами. Это судебное решение открывает для наших спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года", - заявил Дегтярев.
23 октября Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил, что получил подтверждение от каждой из четырех международных федераций, чьи виды спорта входят в программу Паралимпийских игр, что ни один спортсмен из России и Белоруссии, вероятно, не сможет отобраться на Паралимпиаду 2026 года. При этом в конце сентября на генассамблее IPC члены организации проголосовали за восстановление полноценного статуса ПКР, вернув российским паралимпийцам право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Смешанная эстафета - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
CAS признал неправомерным отстранение российских лыжников
Вчера, 13:24
 
Лыжные гонкиСпортМихаил ДегтяревСавелий КоростелевДанил СадреевСпортивный арбитражный суд (CAS)Паралимпийский комитет России (ПКР)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
