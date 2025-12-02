В Москве открылась выставка о разгроме милитаристской Японии

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Фотовыставка агентства Sputnik, направленная на знакомство студентов из Китая с хроникой войны против милитаристской Японии, открылась в Москве на площадке Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

По словам ректора МГЛУ Ирины Краевой, сегодня историческая память особенно нуждается в защите.

"Сохранение исторической памяти является ключевой задачей научного и образовательного сообщества России. Изучение истории Великой Отечественной войны, подвига наших предков и геноцида со стороны нацистов должно стать ключевым элементом не только исторического образования, но и гуманитарного образования в целом и образования вообще", — сказала она.

Председатель Координационного совета Содружества общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств генерал-полковник Василий Волков в приветственном слове, которое зачитал его первый заместитель Николай Лаптев, отметил, что мероприятие ориентировано на противодействие историческим фальсификаторам итогов Второй мировой войны, формирование гражданской патриотической позиции, воспитание культуры межнациональных отношений в современных условиях и поиск новых форм изучения истории.

Экспозиция основана на уникальном фотоархиве Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На кадрах — ключевые моменты военных операций и подготовки к завершающему этапу Второй мировой войны.

"Наши фотографии — это документы, которые говорят сами за себя. Фотографы были юношами 24-25 лет, которые снимали войну с очень близкого расстояния. Все они были военнообязанными и при необходимости вставали в строй. Это такие тонкости, которые мы восстанавливаем в процессе работы над созданием выставочных проектов", — рассказала руководитель службы визуальных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник.

Как заявил председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев, выставка напоминает о преемственности и многовековом единстве народов России, которые не раз защищали и продолжают защищать свое Отечество.

"Великая Отечественная война — величайшая война XX века — была навязана. Как и сегодня нам навязывается мировоззренческая война, тогда была навязана силовая война. Стоял вопрос, как и сегодня, о полном уничтожении нашего государства и общества. Но мы тогда не позволили, не позволим и сегодня", — подчеркнул муфтий.