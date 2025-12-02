Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылась выставка о разгроме милитаристской Японии - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/osvobozhdenie-2059262012.html
В Москве открылась выставка о разгроме милитаристской Японии
В Москве открылась выставка о разгроме милитаристской Японии - РИА Новости, 02.12.2025
В Москве открылась выставка о разгроме милитаристской Японии
Фотовыставка агентства Sputnik, направленная на знакомство студентов из Китая с хроникой войны против милитаристской Японии, открылась в Москве на площадке... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:13:00+03:00
2025-12-02T16:13:00+03:00
общество
япония
россия
китай
шафиг пшихачев
социальный навигатор
освобождение. путь к победе
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059221932_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_88476d35b3229416aa10c6a75cf8af8c.jpg
япония
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059221932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0dd1808c859462df310730023d98e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, япония, россия, китай, шафиг пшихачев, социальный навигатор, освобождение. путь к победе, москва, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Япония, Россия, Китай, Шафиг Пшихачев, Социальный навигатор, Освобождение. Путь к Победе, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

В Москве открылась выставка о разгроме милитаристской Японии

© РИА Новости / Алексей Никольский Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
Фотовыставка Освобождение открылась на площадке МГЛУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Фотовыставка агентства Sputnik, направленная на знакомство студентов из Китая с хроникой войны против милитаристской Японии, открылась в Москве на площадке Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).
По словам ректора МГЛУ Ирины Краевой, сегодня историческая память особенно нуждается в защите.
"Сохранение исторической памяти является ключевой задачей научного и образовательного сообщества России. Изучение истории Великой Отечественной войны, подвига наших предков и геноцида со стороны нацистов должно стать ключевым элементом не только исторического образования, но и гуманитарного образования в целом и образования вообще", — сказала она.
© РИА Новости / Алексей Никольский Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
Фотовыставка Освобождение открылась на площадке МГЛУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
Председатель Координационного совета Содружества общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств генерал-полковник Василий Волков в приветственном слове, которое зачитал его первый заместитель Николай Лаптев, отметил, что мероприятие ориентировано на противодействие историческим фальсификаторам итогов Второй мировой войны, формирование гражданской патриотической позиции, воспитание культуры межнациональных отношений в современных условиях и поиск новых форм изучения истории.
Экспозиция основана на уникальном фотоархиве Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На кадрах — ключевые моменты военных операций и подготовки к завершающему этапу Второй мировой войны.
"Наши фотографии — это документы, которые говорят сами за себя. Фотографы были юношами 24-25 лет, которые снимали войну с очень близкого расстояния. Все они были военнообязанными и при необходимости вставали в строй. Это такие тонкости, которые мы восстанавливаем в процессе работы над созданием выставочных проектов", — рассказала руководитель службы визуальных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПервый заместитель председателя Координационного совета Международного Союза ветеранов (пенсионеров) независимых государств Николай Лаптев
Первый заместитель председателя Координационного совета Международного Союза ветеранов (пенсионеров) независимых государств Николай Лаптев
Первый заместитель председателя Координационного совета Международного Союза ветеранов (пенсионеров) независимых государств Николай Лаптев
© РИА Новости / Алексей Никольский
1 из 9
© РИА Новости / Алексей НикольскийРуководитель службы визуальных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник
Руководитель службы визуальных проектов международной медиагруппы Россия сегодня Оксана Олейник
Руководитель службы визуальных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник
© РИА Новости / Алексей Никольский
2 из 9
© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев
Председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев
Председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев
© РИА Новости / Алексей Никольский
3 из 9
© РИА Новости / Алексей Никольский Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
Фотовыставка Освобождение открылась на площадке МГЛУ
Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
© РИА Новости / Алексей Никольский
4 из 9
© РИА Новости / Алексей Никольский Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
Фотовыставка Освобождение открылась на площадке МГЛУ
Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
© РИА Новости / Алексей Никольский
5 из 9
© РИА Новости / Алексей Никольский Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
Фотовыставка Освобождение открылась на площадке МГЛУ
Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
© РИА Новости / Алексей Никольский
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Никольский Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
Фотовыставка Освобождение открылась на площадке МГЛУ
Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
© РИА Новости / Алексей Никольский
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Никольский Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
Фотовыставка Освобождение открылась на площадке МГЛУ
Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
© РИА Новости / Алексей Никольский
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Никольский Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
Фотовыставка Освобождение открылась на площадке МГЛУ
Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
© РИА Новости / Алексей Никольский
9 из 9
Первый заместитель председателя Координационного совета Международного Союза ветеранов (пенсионеров) независимых государств Николай Лаптев
© РИА Новости / Алексей Никольский
1 из 9
Руководитель службы визуальных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник
© РИА Новости / Алексей Никольский
2 из 9
Председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев
© РИА Новости / Алексей Никольский
3 из 9
Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
© РИА Новости / Алексей Никольский
4 из 9
Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
© РИА Новости / Алексей Никольский
5 из 9
Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
© РИА Новости / Алексей Никольский
6 из 9
Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
© РИА Новости / Алексей Никольский
7 из 9
Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
© РИА Новости / Алексей Никольский
8 из 9
Фотовыставка "Освобождение" открылась на площадке МГЛУ
© РИА Новости / Алексей Никольский
9 из 9
Как заявил председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев, выставка напоминает о преемственности и многовековом единстве народов России, которые не раз защищали и продолжают защищать свое Отечество.
"Великая Отечественная война — величайшая война XX века — была навязана. Как и сегодня нам навязывается мировоззренческая война, тогда была навязана силовая война. Стоял вопрос, как и сегодня, о полном уничтожении нашего государства и общества. Но мы тогда не позволили, не позволим и сегодня", — подчеркнул муфтий.
После церемонии открытия выставки в университете прошел круглый стол "Преемственность и духовная связь поколений как основа межнационального и межконфессионального мира и согласия. Инструменты духовно-нравственного воспитания молодежи", на котором эксперты обсудили вопросы сохранения исторической памяти.
 
ОбществоЯпонияРоссияКитайШафиг ПшихачевСоциальный навигаторОсвобождение. Путь к ПобедеМоскваВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала