Ювелирные украшения из Особой кладовой ГИМ впервые покажут в Москве

"На выставке "Очарование красоты. Из истории ювелирных украшений в России" посетители впервые увидят часть обширной коллекции ювелирных украшений из собрания Особой кладовой Исторического музея. Опираясь на собственные художественные традиции и на европейский опыт, русские мастера золотого и серебряного дела создали богатый мир красоты, близкой человеку, сумев в образах и формах ювелирных украшений отразить также и собственный тонкий вкус"", - рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Константинович Левыкин, чьи слова приводит пресс-служба.