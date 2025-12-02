Рейтинг@Mail.ru
Ювелирные украшения из Особой кладовой ГИМ впервые покажут в Москве
13:34 02.12.2025
Ювелирные украшения из Особой кладовой ГИМ впервые покажут в Москве
Ювелирные украшения из Особой кладовой ГИМ впервые покажут в Москве - РИА Новости, 02.12.2025
Ювелирные украшения из Особой кладовой ГИМ впервые покажут в Москве
Часть большой коллекции ювелирных украшений из собрания Особой кладовой Государственного исторического музея второй половины XVII - начала XX века впервые... РИА Новости, 02.12.2025
Ювелирные украшения из Особой кладовой ГИМ впервые покажут в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ Ювелирные украшения из Особой кладовой Исторического музея
Ювелирные украшения из Особой кладовой Исторического музея - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Часть большой коллекции ювелирных украшений из собрания Особой кладовой Государственного исторического музея второй половины XVII - начала XX века впервые покажут на выставке в Москве с 3 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Как сообщили в пресс-службе ГИМ, выставка пройдет с 3 декабря 2025 года по 11 мая 2026 года.
«

"На выставке "Очарование красоты. Из истории ювелирных украшений в России" посетители впервые увидят часть обширной коллекции ювелирных украшений из собрания Особой кладовой Исторического музея. Опираясь на собственные художественные традиции и на европейский опыт, русские мастера золотого и серебряного дела создали богатый мир красоты, близкой человеку, сумев в образах и формах ювелирных украшений отразить также и собственный тонкий вкус"", - рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Константинович Левыкин, чьи слова приводит пресс-служба.

Как отмечает пресс-служба, разнообразие и изящество произведений ювелирного искусства дает наиболее полное представление о вкусах той эпохи и мастерах, поглощенных поиском выразительных форм, материалов и декоративных приемов.
«

"Серьги, кольца, броши, браслеты, ожерелья и колье, подвески и кулоны, тиары и гребни демонстрируют новое художественное восприятие ювелирных украшений. Эффектным отражением художественно-образных интересов эпохи являются тематические украшения, среди которых популярными были украшения с камеями, мозаикой, бирюзой, горным хрусталем, гранатами и кораллами, а также ("сантименты" - браслеты-медальоны с гравировкой портретов - ред.) сентиментальные украшения", - рассказали в пресс-службе.

Выставка Сокровища императорских резиденций. Царское Село в Историческом музее - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Сокровища "Царского Села" показывают в Историческом музее
26 ноября, 12:04
 
Музейные маршруты России
 
 
