В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 02.12.2025
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности ввели в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 02.12.2025
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
На территории Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности