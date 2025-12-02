https://ria.ru/20251202/olgalyubimova-2059153274.html
Ольга Любимова: Эрмитаж в 2026 году откроет более 30 выставок
Ольга Любимова: Эрмитаж в 2026 году откроет более 30 выставок - РИА Новости, 02.12.2025
Ольга Любимова: Эрмитаж в 2026 году откроет более 30 выставок
Государственный Эрмитаж откроет более 30 выставок в предстоящем году, среди которых цикл мероприятий, посвященных российским императорам, а также проект "Китай. РИА Новости, 02.12.2025
