Рейтинг@Mail.ru
Ольга Любимова: Эрмитаж в 2026 году откроет более 30 выставок - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
11:54 02.12.2025 (обновлено: 13:06 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/olgalyubimova-2059153274.html
Ольга Любимова: Эрмитаж в 2026 году откроет более 30 выставок
Ольга Любимова: Эрмитаж в 2026 году откроет более 30 выставок - РИА Новости, 02.12.2025
Ольга Любимова: Эрмитаж в 2026 году откроет более 30 выставок
Государственный Эрмитаж откроет более 30 выставок в предстоящем году, среди которых цикл мероприятий, посвященных российским императорам, а также проект "Китай. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:54:00+03:00
2025-12-02T13:06:00+03:00
музейные маршруты россии
россия
ольга любимова
российская империя
государственный эрмитаж
екатерина i
выставки
музеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059152894_0:21:3062:1743_1920x0_80_0_0_a054ecbf06377a114d85a1d306114f36.jpg
https://ria.ru/20251202/bakhrushinskiyvystavki-2059160647.html
https://ria.ru/20251202/muzeikremlya-2059154264.html
россия
российская империя
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059152894_333:0:3062:2047_1920x0_80_0_0_e5441611f8d3af0b4ab9d6de08be01c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ольга любимова, российская империя, государственный эрмитаж, екатерина i, выставки, музеи, санкт-петербург, развлечения, культура, культура-важное
Музейные маршруты России, Россия, Ольга Любимова, Российская империя, Государственный Эрмитаж, Екатерина I, Выставки, Музеи, Санкт-Петербург, Развлечения, Культура, Культура-Важное

Ольга Любимова: Эрмитаж в 2026 году откроет более 30 выставок

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВыставка "От готики до Гойи. Испанская живопись из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина"
Выставка От готики до Гойи. Испанская живопись из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Государственный Эрмитаж откроет более 30 выставок в предстоящем году, среди которых цикл мероприятий, посвященных российским императорам, а также проект "Китай. Три императора" из Дворцового музея в Пекине, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«

"Эрмитаж в будущем году откроет более 30 выставок. Масштабная экспозиция "Екатерина I" запустит цикл, посвященный правителям Российской империи. Ряд проектов расскажет об эрмитажной школе реставрации. В Зимнем дворце представят произведения искусства из Дворцового музея в Пекине на выставке "Китай. Три императора"", - написала министр в своем канале в мессенджере Max.

Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Бахрушинский музей представит более 10 выставок в России и за рубежом
Вчера, 12:21
Она отметила, что еще одним крупным международным проектом будет показ современного искусства Индии. Любимова добавила, что знаковым событием станут первые Дни Эрмитажа в Донецке и Мариуполе. Кроме того, запланированы выставки в Екатеринбурге, Казани, Оренбурге, Омске, Южно-Сахалинске и Керчи, идет подготовка к открытию представительств музея во Владивостоке и Калуге.
Шапка Казанская, представленная в экспозиции на выставке Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий в музее Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Музеи Московского Кремля в 2026 г представят выставку о потомках Чингисхана
Вчера, 12:02
 
Музейные маршруты РоссииРоссияОльга ЛюбимоваРоссийская империяГосударственный ЭрмитажЕкатерина IВыставкиМузеиСанкт-ПетербургРазвлеченияКультураКультура-Важное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала