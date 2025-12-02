Ольга Любимова: Эрмитаж в 2026 году откроет более 30 выставок

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Государственный Эрмитаж откроет более 30 выставок в предстоящем году, среди которых цикл мероприятий, посвященных российским императорам, а также проект "Китай. Три императора" из Дворцового музея в Пекине, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Эрмитаж в будущем году откроет более 30 выставок. Масштабная экспозиция "Екатерина I" запустит цикл, посвященный правителям Российской империи. Ряд проектов расскажет об эрмитажной школе реставрации. В Зимнем дворце представят произведения искусства из Дворцового музея в Пекине на выставке "Китай. Три императора"", - написала министр в своем канале в мессенджере Max.

Она отметила, что еще одним крупным международным проектом будет показ современного искусства Индии. Любимова добавила, что знаковым событием станут первые Дни Эрмитажа в Донецке и Мариуполе. Кроме того, запланированы выставки в Екатеринбурге, Казани, Оренбурге, Омске, Южно-Сахалинске и Керчи, идет подготовка к открытию представительств музея во Владивостоке и Калуге.