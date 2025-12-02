3I/ATLAS несется к Земле: планетарная оборона приведена в готовность

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Организация Объединенных Наций Организация Объединенных Наций подтвердила — планетарная оборона Земли будет вести наблюдения за межзвездным объектом 3I/ATLAS, пока он движется через нашу Солнечную систему.

Что Земля может противопоставить угрозам из космоса на сегодняшний день?

Из чего состоит планетарная оборона Земли

Сейчас под планетарной обороной понимают комплекс мер по наблюдению за Землей и ее защите от астероидов, комет и других космических объектов.

К организациям, занимающимся планетарной защитой, относятся Международная сеть оповещения об астероидах и Управление ООН по вопросам космического пространства. Обе участвуют в глобальных конференциях по планированию и учениях по планетарной защите.

Плюс у таких космических держав, как США, Россия и Китай, также есть структуры, отвечающие за планетарную оборону. В январе 2016-го было создано подразделение НАСА под названием "Управление по координации планетарной обороны". В России разработали систему планетарной защиты "Цитадель", которая должна противостоять угрозам из космоса. А Китай вовсю набирает сотрудников в штат планетарной обороны из-за астероида 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году.

© AP Photo / NASA/University of Hawaii/ATLAS Движение астероида 2024 YR4 © AP Photo / NASA/University of Hawaii/ATLAS Движение астероида 2024 YR4

Насколько реальна угроза из космоса?

Потенциально опасные околоземные объекты — это астероиды и другой космический мусор, находящийся на расстоянии около 48 миллионов километров от Земли. Они могут быть достаточно крупными, чтобы привести к массовым жертвам и нанести в том числе непоправимый ущерб для жизни на планете.

Считается, что динозавры вымерли после того, как 66 миллионов лет назад на планету упал объект диаметром около десяти километров. Из-за него на Земле появился кратер Чиксулуб в Мексике диаметром 180 километров.

© Gerd Altmann Падение астероида, создавшего кратер Чиксулуб © Gerd Altmann Падение астероида, создавшего кратер Чиксулуб

Еще более крупный астероид — вероятно, в два раза больше того, что убил динозавров — оставил кратер Вредефорт на территории современной Южной Африки. Страшно представить, каких бед натворила бы такая громадина, упади она сейчас на Землю.

Оптимистичный настрой

К сожалению, противостоять угрозе из космоса при помощи техники мы еще не готовы.

"Учитывая космические скорости, такое тело можно пропустить, оно будет замечено слишком поздно, на небольшом расстоянии от Земли", — рассказывал и РИА Новости в Минобороны России.

Хотя некоторый оптимизм внушает первый в истории успешный проект по изменению траектории астероидов и их перенаправлению — DART. Его разработало НАСА в сотрудничестве с Лабораторией прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

© NASA/Johns Hopkins APL Художественное изображение космического корабля DART, подлетающего к астероиду Диморф © NASA/Johns Hopkins APL Художественное изображение космического корабля DART, подлетающего к астероиду Диморф

Столкновение спутника DART и астероида Диморф показало, что удар успешно изменил траекторию полета последнего.

Хотим найти признаки жизни

Сейчас планетарная оборона планеты внимательно следит за объектом 3I/ATLAS, который наиболее близко подлетит к нашей планете 19 декабря. Хотя нет никаких данных о том, что 3I/ATLAS может столкнуться с Землей, некоторые странности в поведении "гостя со звезд" заставляют ученых нервничать.

Правда, НАСА раз и навсегда опровергло заявления о том, что объект может быть инопланетным космическим кораблем.

"Мы очень хотим найти признаки жизни во Вселенной... Но 3I/ATLAS — это комета", — заявил Амит Кшатрия, высокопоставленный сотрудник НАСА, на пресс-конференции.

Тем не менее комета продолжает показывать динамичные изменения в своем поведении.

"Довольно заметно, более чем на треть, уменьшилась за последние несколько дней яркость объекта 3I/ATLAS при его наблюдении с Земли, несмотря на то что небесное тело продолжает быстро сближаться с планетой", — сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в официальном телеграм-канале.

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост © Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост

Куда полетит дальше?

После сближения с Землей в декабре 2025 года прогнозируется, что 3I/ATLAS продолжит свой путь к внешним границам Солнечной системы. Шестнадцатого марта 2026 года комета должна пройти в относительной близости от Юпитера.

Гравитация газового гиганта может существенно изменить ее траекторию, после чего комета должна навсегда убыть в межзвездное пространство, по направлению к созвездию Близнецов.