В ДНР уничтожили наемников ВСУ с американскими жетонами и экипировкой

ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Американские аптечки, бронежилеты и жетоны обнаружили российские бойцы Южного военного округа у ликвидированных иностранных наемников на константиновском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости стрелок с позывным "Горец".