В ДНР уничтожили наемников ВСУ с американскими жетонами и экипировкой
В ДНР уничтожили наемников ВСУ с американскими жетонами и экипировкой - РИА Новости, 02.12.2025
В ДНР уничтожили наемников ВСУ с американскими жетонами и экипировкой
Американские аптечки, бронежилеты и жетоны обнаружили российские бойцы Южного военного округа у ликвидированных иностранных наемников на константиновском... РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
америка
донецкая народная республика
америка
донецкая народная республика, америка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Америка
В ДНР уничтожили наемников ВСУ с американскими жетонами и экипировкой
ВС РФ уничтожили наемников ВСУ с американскими жетонами и экипировкой в ДНР