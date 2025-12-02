Рейтинг@Mail.ru
В ДНР уничтожили наемников ВСУ с американскими жетонами и экипировкой - РИА Новости, 02.12.2025
05:15 02.12.2025
В ДНР уничтожили наемников ВСУ с американскими жетонами и экипировкой
В ДНР уничтожили наемников ВСУ с американскими жетонами и экипировкой
В ДНР уничтожили наемников ВСУ с американскими жетонами и экипировкой

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Американские аптечки, бронежилеты и жетоны обнаружили российские бойцы Южного военного округа у ликвидированных иностранных наемников на константиновском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости стрелок с позывным "Горец".
"Да, уже убитые - видел наемников с жетонами. Были из Америки, американские жетоны. Их аптечки были на них же, американские аптечки, "броники" - всё у них американское было", - рассказал "Горец".
По его словам, наличие характерной американской экипировки позволяет однозначно определить происхождение противников.
ВС России ликвидировали начальника украинской комендатуры в районе Черняков
Вчера, 06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАмерика
 
 
