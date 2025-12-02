Музеи Московского Кремля в 2026 г представят выставку о потомках Чингисхана

"Музеи Московского Кремля в 2026 году проведут 10 выставок. Первым проектом станет экспозиция "Потомки Чингисхана. Русь и мир", посвященная Чингисидам и их жизни в составе русской знати в период распада Золотой Орды", - написала министр в своем канале в мессенджере Max.

Кроме того, по словам главы ведомства, в музейном мире в следующем году большая региональная программа: на выставке "Белое золото Кремля" в тульском филиале ГИМ покажут собрание фарфора, в Хабаровске будут представлены предметы из коллекции подарков, полученных русскими царями от иностранных правителей, купцов и дипломатов. Проект "Небесная лазурь" пройдет в Историческом музее Южного Урала. Кроме того, в двух музеях Китая откроется выставка о представителях династии Романовых, заключила министр.