Музеи Московского Кремля в 2026 г представят выставку о потомках Чингисхана
2025-12-02T12:02:00+03:00
2025-12-02T12:02:00+03:00
2025-12-02T12:33:00+03:00
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Первой выставкой Музеев Московского Кремля в 2026 году станет экспозиция "Потомки Чингисхана. Русь и мир", посвященная жизни Чингисидам в составе русской знати в период распада Золотой Орды, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«
"Музеи Московского Кремля в 2026 году проведут 10 выставок. Первым проектом станет экспозиция "Потомки Чингисхана. Русь и мир", посвященная Чингисидам и их жизни в составе русской знати в период распада Золотой Орды", - написала министр в своем канале в мессенджере Max.
В Парадном вестибюле Оружейной палаты впервые после длительной реставрации представят икону "Страшный суд", добавила Любимова.
Кроме того, по словам главы ведомства, в музейном мире в следующем году большая региональная программа: на выставке "Белое золото Кремля" в тульском филиале ГИМ покажут собрание фарфора, в Хабаровске будут представлены предметы из коллекции подарков, полученных русскими царями от иностранных правителей, купцов и дипломатов. Проект "Небесная лазурь" пройдет в Историческом музее Южного Урала. Кроме того, в двух музеях Китая откроется выставка о представителях династии Романовых, заключила министр.