Музеи Московского Кремля в 2026 г представят выставку о потомках Чингисхана
Музейные маршруты России
 
12:02 02.12.2025 (обновлено: 12:33 02.12.2025)
Музеи Московского Кремля в 2026 г представят выставку о потомках Чингисхана
Музеи Московского Кремля в 2026 г представят выставку о потомках Чингисхана - РИА Новости, 02.12.2025
Музеи Московского Кремля в 2026 г представят выставку о потомках Чингисхана
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Первой выставкой Музеев Московского Кремля в 2026 году станет экспозиция "Потомки Чингисхана. Русь и мир", посвященная жизни... РИА Новости, 02.12.2025
Музеи Московского Кремля в 2026 г представят выставку о потомках Чингисхана

Шапка Казанская, представленная в экспозиции на выставке "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" в музее Московского Кремля
Шапка Казанская, представленная в экспозиции на выставке Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий в музее Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Первой выставкой Музеев Московского Кремля в 2026 году станет экспозиция "Потомки Чингисхана. Русь и мир", посвященная жизни Чингисидам в составе русской знати в период распада Золотой Орды, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Музеи Московского Кремля в 2026 году проведут 10 выставок. Первым проектом станет экспозиция "Потомки Чингисхана. Русь и мир", посвященная Чингисидам и их жизни в составе русской знати в период распада Золотой Орды", - написала министр в своем канале в мессенджере Max.

В Парадном вестибюле Оружейной палаты впервые после длительной реставрации представят икону "Страшный суд", добавила Любимова.
Бахрушинский музей представит более 10 выставок в России и за рубежом
Вчера, 12:21
Кроме того, по словам главы ведомства, в музейном мире в следующем году большая региональная программа: на выставке "Белое золото Кремля" в тульском филиале ГИМ покажут собрание фарфора, в Хабаровске будут представлены предметы из коллекции подарков, полученных русскими царями от иностранных правителей, купцов и дипломатов. Проект "Небесная лазурь" пройдет в Историческом музее Южного Урала. Кроме того, в двух музеях Китая откроется выставка о представителях династии Романовых, заключила министр.
Ольга Любимова: Эрмитаж в 2026 году откроет более 30 выставок
Вчера, 11:54
 
