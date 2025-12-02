В МВД назвали типичные схемы мошенничества в отношении участников СВО

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мошенники выманивают деньги и данные участников СВО под предлогом помощи в поисках попавшего в плен товарища, выплаты компенсации средств за лекарства или освобождения родственника от ответственности, следует из материалов МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как рассказали правоохранители, мошенники под предлогом помощи в поисках раненого или попавшего в плен товарища пишут в мессенджерах участникам СВО. Для начала поисков они требуют перечислить деньги на счет или телефонный номер. Более того, затем злоумышленники могут начать уговаривать взять кредит в банке "для дополнительной помощи".

Также, согласно материалам, киберпреступники могут позвонить участнику СВО после того, как он заказал лекарства, и сообщить, что заказанные медикаменты - "подделка". Потом они предлагают компенсацию от 150 тысяч рублей и выше, а после согласия выманивают деньги граждан под предлогом подоходного налога с суммы.

Еще одна схема, по которой злоумышленники выманивают средства, - происшествия с родственником бойца СВО. Киберпреступники предлагают военнослужащему перевести деньги для "участия в раскрытии преступления" либо помощи человеку, против которого возбуждено уголовное дело.

Как следует из материалов, мошенники используют для обмана участников СВО схемы с оформлением кредита, просьбой скачать программу для удаленного доступа к гаджету или звонком от покупателя или сотрудника банка. Еще они отправляют бойцам СВО ложные сообщения о переводе средств и затем просят их вернуть, но при возврате человек теряет свои деньги. Кроме того, злоумышленники отправляют MMS-сообщения с вирусом, из-за которого происходит списание денег со счета.

В МВД напомнили, что в случае подозрительного звонка следует немедленно прекратить разговор, а также никому не сообщать пароли и коды. Отмечается, что оперативно-розыскные действия и следственные мероприятия по телефону не проводятся.