Рейтинг@Mail.ru
В МВД назвали типичные схемы мошенничества в отношении участников СВО - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/moshenniki-2059084985.html
В МВД назвали типичные схемы мошенничества в отношении участников СВО
В МВД назвали типичные схемы мошенничества в отношении участников СВО - РИА Новости, 02.12.2025
В МВД назвали типичные схемы мошенничества в отношении участников СВО
Мошенники выманивают деньги и данные участников СВО под предлогом помощи в поисках попавшего в плен товарища, выплаты компенсации средств за лекарства или... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T03:12:00+03:00
2025-12-02T03:12:00+03:00
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg
https://ria.ru/20251130/moshenniki-2058673777.html
https://ria.ru/20251129/vzlom-2058582039.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В МВД назвали типичные схемы мошенничества в отношении участников СВО

Мошенники выманивают деньги участников СВО под предлогом выплат за лекарства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мошенники выманивают деньги и данные участников СВО под предлогом помощи в поисках попавшего в плен товарища, выплаты компенсации средств за лекарства или освобождения родственника от ответственности, следует из материалов МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как рассказали правоохранители, мошенники под предлогом помощи в поисках раненого или попавшего в плен товарища пишут в мессенджерах участникам СВО. Для начала поисков они требуют перечислить деньги на счет или телефонный номер. Более того, затем злоумышленники могут начать уговаривать взять кредит в банке "для дополнительной помощи".
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Мошенники начали присылать фальшивые товарные чеки
30 ноября, 02:08
Также, согласно материалам, киберпреступники могут позвонить участнику СВО после того, как он заказал лекарства, и сообщить, что заказанные медикаменты - "подделка". Потом они предлагают компенсацию от 150 тысяч рублей и выше, а после согласия выманивают деньги граждан под предлогом подоходного налога с суммы.
Еще одна схема, по которой злоумышленники выманивают средства, - происшествия с родственником бойца СВО. Киберпреступники предлагают военнослужащему перевести деньги для "участия в раскрытии преступления" либо помощи человеку, против которого возбуждено уголовное дело.
Как следует из материалов, мошенники используют для обмана участников СВО схемы с оформлением кредита, просьбой скачать программу для удаленного доступа к гаджету или звонком от покупателя или сотрудника банка. Еще они отправляют бойцам СВО ложные сообщения о переводе средств и затем просят их вернуть, но при возврате человек теряет свои деньги. Кроме того, злоумышленники отправляют MMS-сообщения с вирусом, из-за которого происходит списание денег со счета.
В МВД напомнили, что в случае подозрительного звонка следует немедленно прекратить разговор, а также никому не сообщать пароли и коды. Отмечается, что оперативно-розыскные действия и следственные мероприятия по телефону не проводятся.
Правоохранители советуют оказывать помощь или вести поиск участников СВО через министерство обороны РФ, публичные органы власти или организации, которые занимаются этим официально.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Россиянам рассказали о признаках взлома аккаунта мошенниками
29 ноября, 11:23
 
ПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала