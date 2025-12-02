Рейтинг@Mail.ru
19:38 02.12.2025 (обновлено: 19:39 02.12.2025)
Мишустин призвал обеспечить лидерство России в значимых сферах
Мишустин призвал обеспечить лидерство России в значимых сферах
Стоит задача обеспечить лидерство России в критически значимых сферах, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.12.2025
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал обеспечить лидерство России в значимых сферах

Мишустин призвал обеспечить лидерство России в критически значимых сферах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства РФ за 2025 год в области науки и техники. 2 декабря 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства РФ за 2025 год в области науки и техники. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства РФ за 2025 год в области науки и техники. 2 декабря 2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стоит задача обеспечить лидерство России в критически значимых сферах, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Глава государства поставил задачу - укрепить технологический суверенитет страны и обеспечить ее лидерство в критически значимых сферах", - сказал он на вручении премий правительства России 2025 года в области науки и техники.
По словам Мишустина, целый ряд отмеченных премией правительства работ нацелены на выполнение поставленной задачи и на наращивание возможностей отечественной промышленности.
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
