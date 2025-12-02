https://ria.ru/20251202/mishustin-2059341356.html
Мишустин призвал обеспечить лидерство России в значимых сферах
Стоит задача обеспечить лидерство России в критически значимых сферах, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.12.2025
россия
