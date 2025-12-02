Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения рассказало о планах по модернизации обучения в колледжах - РИА Новости, 02.12.2025
15:45 02.12.2025
Минпросвещения рассказало о планах по модернизации обучения в колледжах
Минпросвещения рассказало о планах по модернизации обучения в колледжах - РИА Новости, 02.12.2025
Минпросвещения рассказало о планах по модернизации обучения в колледжах
Систему обучения в российских колледжах ожидает модернизация под задачи рынка труда, школьники после обучения должны быть трудоустроены и иметь высокую... РИА Новости, 02.12.2025
Минпросвещения рассказало о планах по модернизации обучения в колледжах

Замглавы Минпросвещения Желонкин рассказал о модернизации обучения в колледжах

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Учебное занятие в колледже
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Учебное занятие в колледже. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Систему обучения в российских колледжах ожидает модернизация под задачи рынка труда, школьники после обучения должны быть трудоустроены и иметь высокую заработную плату, сообщил замглавы Минпросвещения РФ Владимир Желонкин.
"Мы хотим модернизировать систему среднего профессионального образования именно под задачи рынка труда и одновременно обеспечить ребятам, которые заканчивают это образование, хорошее трудоустройство с высокой заработной платой", - сказал замминистра в ходе пленарного заседания в Государственной Думе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о бесплатном обучении профессии для не сдавших ГИА
28 ноября, 22:54
Кроме того, проектом предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах РФ.
Законопроектом предлагается расширить перечень участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации, дополнив его Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике - вместо традиционных четырех.
Студенты практикуют реанимационные действия во время занятий в симуляционном центре доврачебной помощи при медицинском университете ВолгГМУ в Волгограде - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Минпросвещения назвало популярные у абитуриентов специальности в колледжах
28 ноября, 07:30
 
