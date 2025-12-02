https://ria.ru/20251202/minprosvescheniya-2059250137.html
Минпросвещения рассказало о планах по модернизации обучения в колледжах
Минпросвещения рассказало о планах по модернизации обучения в колледжах - РИА Новости, 02.12.2025
Минпросвещения рассказало о планах по модернизации обучения в колледжах
Систему обучения в российских колледжах ожидает модернизация под задачи рынка труда, школьники после обучения должны быть трудоустроены и иметь высокую... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:45:00+03:00
2025-12-02T15:45:00+03:00
2025-12-02T15:45:00+03:00
общество
россия
тюменская область
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594118653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a588eca6490088a1f19afbda7f4506e8.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058529029.html
https://ria.ru/20251128/kolledzhi-2058243708.html
россия
тюменская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594118653_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_9f0dd6011eaaf587baf1ef5afc67df4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, тюменская область, москва
Общество, Россия, Тюменская область, Москва
Минпросвещения рассказало о планах по модернизации обучения в колледжах
Замглавы Минпросвещения Желонкин рассказал о модернизации обучения в колледжах
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Систему обучения в российских колледжах ожидает модернизация под задачи рынка труда, школьники после обучения должны быть трудоустроены и иметь высокую заработную плату, сообщил замглавы Минпросвещения РФ Владимир Желонкин.
"Мы хотим модернизировать систему среднего профессионального образования именно под задачи рынка труда и одновременно обеспечить ребятам, которые заканчивают это образование, хорошее трудоустройство с высокой заработной платой", - сказал замминистра в ходе пленарного заседания в Государственной Думе.
Кроме того, проектом предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах РФ
.
Законопроектом предлагается расширить перечень участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации, дополнив его Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями
.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве
, Санкт-Петербурге
, а также Липецкой области
и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике - вместо традиционных четырех.