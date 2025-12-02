Минпросвещения рассказало о планах по модернизации обучения в колледжах

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Систему обучения в российских колледжах ожидает модернизация под задачи рынка труда, школьники после обучения должны быть трудоустроены и иметь высокую заработную плату, сообщил замглавы Минпросвещения РФ Владимир Желонкин.

"Мы хотим модернизировать систему среднего профессионального образования именно под задачи рынка труда и одновременно обеспечить ребятам, которые заканчивают это образование, хорошее трудоустройство с высокой заработной платой", - сказал замминистра в ходе пленарного заседания в Государственной Думе.

Кроме того, проектом предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах РФ

Законопроектом предлагается расширить перечень участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации, дополнив его Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями

Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве Санкт-Петербурге , а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.