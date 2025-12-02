Редкий Чайковский: опера "Орлеанская дева" в музтеатре на Большой Дмитровке

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представил первую оперную премьеру сезона – "Орлеанскую деву" Петра Ильича Чайковского. Премьерные спектакли состоялись 28, 29 и 30 ноября. Следующий блок показов – 28 и 29 января 2026 года. Не самую популярную партитуру классика на сцене воплотили художественный руководитель оперной труппы и главный режиссер театра Александр Титель, его постоянный соавтор художник-постановщик Владимир Арефьев. За музыкальную часть отвечает приглашенный дирижер Кристиан Кнапп, который уже многие годы работает в Мариинском театре. Московская публика знает его по постановке "Нормы" на сцене музтеатра на Большой Дмитровке, а также симфоническим выступлениям в столице.

"Орлеанская дева" – пятая опера Чайковского, основанная на истории подвига французской героини Жанны д’Арк. Действие происходит в XV веке в разгар Столетней войны французов с англичанами. Либретто основано на одноименной драме Шиллера в переводе Жуковского, а также исторических источниках, которые изучал сам композитор.

После лирического "Евгения Онегина" композитор хотел создать настоящее монументальное полотно. Работа над "Орлеанской девой" его, судя по всему, вдохновляла, даже несмотря на некоторые шероховатости в написании либретто, над которым он работал сам. Сочинял композитор быстро: почти за три месяца зимы 1878-1879 был закончен клавир, а оркестровка была готова спустя полгода. Чайковский работал над оперой в разгар русско-турецкой войны, и произведение в определенной степени воспринималось как настоящая вневременная притча о цене спасения Отечества.

Премьера "Орлеанской девы" в Мариинском театре Санкт-Петербурга состоялась в 1881 году – через два года после того, как публика услышала "Евгения Онегина" Чайковского. Но, в отличие от последней оперы и вопреки ожиданиям композитора, история о французской воительнице общественность не покорила. И это несмотря на то, что романтическая драма Шиллера пользовалась в то время большой популярностью в прогрессивных кругах в России.

В "Орлеанской деве" потрясающей красоты музыка. Здесь драма соединяется с мистерией и ораторией, в опере множество великолепных и невероятно красивых хоровых номеров, когда действие почти замирает.

« "Эта опера с мощной и трудной драматургией, потому что здесь Чайковский стремился создать большую оперу, аналогичную французским образцам того времени. Иногда его лирическое дарование даже вступало в противоречие с теми большими формами, которые он хотел воплотить. Он гений, поэтому это произведение должно идти, несмотря на свою не слишком большую и не слишком удачную сценическую судьбу. Это потому и сложно, что это такая полуопера – полуоратория. Или можно сказать, что здесь сталкиваются театр представления и театр переживания. Или, если не бояться пафоса, небо и земля", – Александр Титель.

Под стать замыслу Чайковского художник спектакля Владимир Арефьев помещает действие в масштабную декорацию. Огромная лестница занимает всю сцену и взмывает в небеса, соединяясь с задником декорации. На этой тотальной лестнице, которая благодаря кулисам превращается то в условную улицу, то во дворец, и разворачивается все действие. При этой минималистичной декорации главным визуальным впечатлением для зрителя становятся костюмы, будто сошедшие со старинных картин.

« "При создании спектакля мы вдохновлялись французской миниатюрой XIV-XV веков. В ней богатое разнообразие сюжетов, пластики, костюмов. Все ткани и гобелены созданы на основе художественных образов, которые рождались благодаря миниатюрам. Орнаменты я разрабатывал, опираясь на подлинные гобеленовые фрагменты, которые сегодня сохранились в разных музеях", – говорит Владимир Арефьев.

В списке опер Чайковского "Орлеанская дева" – ровно по середине. Это пятая опера композитора, и после нее он напишет еще пять. Работая с этим полумистическим сюжетом, композитор много экспериментировал, отмечает дирижер спектакля Кристиан Кнапп.

« "Здесь мы слышим некоторые идеи, которые он, кажется, еще только формулирует. Есть уже те композиторские приемы, которые он потом будет использовать в более поздних произведениях, например, в "Пиковой даме" или "Иоланте". А есть идеи, которые уже звучали в "Евгении Онегине". Каждый акт начинается с очень сложных для оркестра музыкальных антрактов. И все это – стиль Чайковского, великого русского композитора", – говорит дирижер.

При всей красоте хоровых и оркестровых номеров, конечно, главная героиня этой оперы и с точки зрения сюжета, и с точки зрения музыки – это сама Иоанна, Орлеанская дева. Партию, написанную для меццо-сопрано, в разных составах исполнили Екатерина Лукаш и Лариса Андреева.

« "Наш режиссер Александр Борисович Титель говорит о том, что Иоанна – это женщина, которая на протяжении всего произведения меняется, с каждым актом с ней происходят какие-то глобальные изменения. Сначала она – нежная девушка, потом – воин. Главный конфликт этой героини в том, что она бросает свое божественное предназначение ради борьбы с врагами, а потом встречает любовь, которая оказалась сильнее, чем долг", – говорит Екатерина Лукаш.