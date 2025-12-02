Рейтинг@Mail.ru
Асият Багатырова: практики "Магнита" помогут при поиске кадровых решений
02.12.2025
13:31 02.12.2025
Асият Багатырова: практики "Магнита" помогут при поиске кадровых решений
россия
россия
россия
Россия
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Практики, применяемые группой компаний "Магнит", могут стать ориентиром для других компаний при поиске нестандартных кадровых решений, сообщила генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.
Отмечается, что ГК стала амбассадором стандарта общественного капитала.
"По прогнозам Минтруда РФ, к 2030 году дефицит кадров в России составит 3,1 миллиона человек.​ Потребность в привлечении новых специалистов достигнет 10,9 миллиона человек, из которых 10,1 миллиона необходимы для замещения выходящих на пенсию работников и 800 тысяч – для поддержания роста экономики и реализации технологических приоритетов нашей страны", – приводит пресс-служба слова Багатыровой.
Генеральный директор АНО подчеркнула, что один из проектов компании – "Работа для молодых людей старше 60 лет" – может стать примером решения проблемы кадрового дефицита.
"Не секрет, что найти работу в таком возрасте бывает непросто, в свою очередь, розничные сети ощущают значительный кадровый голод. Благодаря этой инициативе с 2022 по 2024 год количество принятых на работу людей от 60 лет выросло в два раза. Эта успешная практика может послужить ориентиром для других компаний при поиске нестандартных кадровых решений", – подчеркнула Багатырова.
Политика "Магнита" в области устойчивого развития включает пять стратегических направлений: заботу об окружающей среде, поддержку местных сообществ, поддержку сотрудников, содействие здоровому образу жизни, а также ответственное ведение бизнеса и укрепление устойчивых отношений с поставщиками. Компания развивает проекты в области спорта и культуры, экологические и инклюзивные проекты, продвигает принципы здорового образа жизни, а также оказывает помощь нуждающимся.
"Мы были одними из первых, кто апробировал стандарт общественного капитала. На нашем масштабе – от сотен тысяч сотрудников до десятков производств и тысяч поставщиков – мы проверили методологию и готовы передавать рынку полученный опыт. Нам важно участвовать в формировании понятных, применимых и сопоставимых подходов к оценке для компаний разного уровня зрелости. Мы планируем открыто показывать наш путь, делиться кейсами и считаем это частью ответственности крупного бизнеса перед рынком и вкладом в развитие и популяризацию самого стандарта", – сказала управляющий директор группы компаний "Магнит" Анна Мелешина.
Заголовок открываемого материала