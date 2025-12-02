Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии с осторожным оптимизмом относятся к решению CAS о допуске
Лыжные гонки
 
23:00 02.12.2025
В Белоруссии с осторожным оптимизмом относятся к решению CAS о допуске
В Белоруссии с осторожным оптимизмом относятся к решению CAS о допуске
Белорусский лыжный союз с осторожным оптимизмом воспринял победу в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу против Международной федерации лыжного спорта и... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
В Белоруссии с осторожным оптимизмом относятся к решению CAS о допуске

В Белоруссии с осторожным оптимизмом относятся к решению CAS о допуске лыжников

МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Белорусский лыжный союз с осторожным оптимизмом воспринял победу в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), ранее запретившей белорусским спортсменам участвовать в международных состязаниях, включая отбор на зимние Олимпийские игры в 2026 году, заявил РИА Новости председатель Совета союза Александр Гребнев.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре Белорусским лыжным союзом было подана апелляция на решение о недопуске белорусских спортсменов к участию в соревнованиях FIS и отбору к Олимпийским играм 2026 года в Италии. Во вторник CAS отменил решение FIS. Таким образом, белорусские спортсмены-лыжники, которые соответствуют критериям МОК в качестве нейтральных спортсменов, должны быть допущены FIS для участия в квалификационных мероприятиях и отбору на Олимпийские игры 2026 года.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Смешанная эстафета - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
CAS признал неправомерным отстранение российских лыжников
Вчера, 13:24
«
"Мы к решению суда отнеслись с осторожным оптимизмом… Естественно, мы приветствовали это решение суда, потому что оно в каком-то смысле восстанавливает баланс и справедливость, которая была нарушена в 2022 году. Решение FIS являлось по сути своей дискриминационным", - сказал Гребнев.
Он подчеркнул, что, руководствуясь интересами белорусских спортсменов и защитой их прав, Белорусский лыжный союз и подал апелляционную жалобу в международный спортивный арбитраж. "Соответственно, это решение мы, безусловно, приветствовали. Оно вступило в силу сегодня, с момента официального опубликования. Посмотрим, как оно будет воплощаться в жизнь", - подчеркнул собеседник агентства.
Он обратил внимание, что времени для того, чтобы пройти квалификацию на Олимпиаду в Италии, мало. "Времени, конечно, катастрофически мало", - констатировал Гребнев. Он подчеркнул, что свое решение о недопуске белорусских спортсменов к международным стартам FIS приняла очень поздно, так что и возможность оспорить его появилась тоже незадолго до Олимпиады. "Что мешало принять это решение раньше, чтобы мы могли, соответственно, его раньше оспорить? А вообще, что мешало FIS принять абсолютно справедливое решение, чтобы не доводить ситуацию до суда? Но это вопрос риторический… Что касается квалификационного периода, который уже, скажем так, находится в завершающей фазе своей, завершится 18 января, то времени катастрофически мало, квалификационных мероприятий еще меньше", - констатировал Гребнев.
По его словам, ситуация с участием белорусских спортсменов в зимних Олимпийских играх в 2026 году "будет зависеть от процедуры подтверждения нейтрального статуса в соответствии с решением суда". "Мы уже сразу после решения суда вошли в тесный контакт с FIS и уже отрабатываем получение нашими спортсменами, тренерами и вспомогательным персоналом нейтрального статуса. После подтверждения нейтрального статуса, в зависимости от того, насколько быстро процедура пройдет, будем смотреть, какие остаются квалификационные мероприятия, в которых мы сможем принять участие с учетом логистических особенностей, особенностей, скажем так, технического характера, визовых и так далее", - сказал собеседник.
Он подчеркнул, что союз готовился к разным вариантам развития событий, имел резервный план. "Но есть ряд факторов от нас, к сожалению, не зависящих. То есть мяч в этом вопросе на стороне FIS - насколько они быстро сработают в вопросе нейтрального статуса", - продолжил Гребнев.
Лыжные гонки - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Белоруссия добилась отмены решения FIS о недопуске лыжников
Вчера, 14:58
 
