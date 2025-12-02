Норвежцы грозятся сорвать визит русских лыжников: почему они плюют на суд

Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) заставили допустить российских спортсменов до международных соревнований. Но что мы в итоге получим от этой важной юридической победы в Спортивном арбитражном суде? РИА Новости Спорт рассказывает, когда мир вновь увидит битву наших лыжников с норвежцами и другими представителями недружественных стран.

"Они всегда голосуют против нас!"

В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм даже в нейтральном статусе. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны, которая была подана совместно шестью спортсменами: лыжником Савелием Коростелевым, фристайлисткой Ланой Прусаковой, сноубордисткой Марией Травиничевой, двоеборцем Артемом Галуниным, горнолыжницей Екатериной Ткаченко, прыгуном с трамплина Данилом Садреевым, а также шестью паралимпийцами. В итоге CAS признал обоснованность требований России и Белоруссии о допуске в нейтральном статусе.

« "Мы ждали этого решения, - сказал РИА Новости Спорт старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. - Приятно, что CAS принял его в нашу пользу, но это только первая ступень на пути к Олимпиаде. Предстоит долгая работа, ведь впереди согласование с FIS всех вопросов по допуску российских спортсменов. Существуют сложности и множество нюансов, которые могут стать препятствием. Главный вопрос: какое количество очков на этапах Кубка мира нужно набрать, чтобы участвовать в олимпийских гонках".

На этот же нюанс обратила внимание депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка Светлана Журова. "Это пока CAS обязал допустить российских спортсменов, - сказала она РИА Новости Спорт. - Только FIS может опротестовать решение или затянуть его выполнение с тем, чтобы российские спортсмены не успели на Олимпиаду. Все равно окончательное слово за исполкомом FIS, а он всегда голосовал против нас".

Журова напомнила, что над нашими паралимпийцами просто поиздевались. Сначала вернули флаг и гимн, а затем выяснилось, что они не едут на Паралимпиаду-2026, отбор на которую в большинстве федераций давно завершен. "Хотя сейчас появился шанс,- отметила она. - Только все равно нужно делать визы, а перед Новым годом этот процесс надолго затягивается. Потом списки будут очень долго согласовывать. В результате на Олимпиаду и Паралимпиаду наши спортсмены просто не успеют".

В FIS огромное влияние имеют скандинавские страны, которые просто подавляют своим авторитетом тех, кто приветствует возвращение россиян. Самый громкий резонанс решение CAS вызвало в Норвегии. Ближайший этап Кубка мира пройдет в Тронхейме, и журналисты норвежского телеканала TV2 даже поинтересовались у тренера российской сборной Егора Сорина, собираются ли его подопечные в нем участвовать. "Обязательно, на вертолете прилетим!" - пошутил Сорин. Шутку оценили не все и стали старательно разъяснять норвежским болельщикам, что виз у россиян нет и выдавать их никто не собирается.

Финны и норвежцы недовольны демократией

Тем не менее, спортивный директор по лыжному двоеборью FISЛассе Оттесен в интервью NRK не исключил, что будет открыта дополнительная регистрация для российских и белорусских спортсменов. "Этот вопрос, безусловно, теперь будет обсуждаться внутри нашей организации, - заявил он. - Наша работа заключается в том, чтобы дать возможность соревноваться всем спортсменам, имеющим на это право". Его бы слова - да в уши руководителей лыжных федераций скандинавских стран!

Президент Норвежской лыжной федерации Тове Мо Дирхауг уже высказала глубокое разочарование решением CAS. "Позиция Норвегии остается неизменной, но вместе с другими странами - членами FIS мы, разумеется, должны учитывать решение Спортивного арбитражного суда, - отмечается в пресс-релизе. - Нужно понять, что будет дальше. Решение CAS касается нескольких спортсменов, и мы пока не знаем, как оно будет реализовано на практике".

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Павел Бедняков, социальные сети Йоханнеса Клебо Йоханнес Клебо и Александр Большунов © Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Павел Бедняков, социальные сети Йоханнеса Клебо Йоханнес Клебо и Александр Большунов

В Норвегии убеждены, что претендовать на участие в олимпийских соревнованиях могут лишь шесть российских и пять белорусских спортсменов, которые обратились с иском совместно с национальными федерациями. Из российского списка к претендентам на борьбу за олимпийские медали можно отнести лишь Коростелева. "Спортсмены, желающие соревноваться в нейтральном статусе, должны соответствовать нескольким критериями, - напомнила Дирхауг. - Они не должны быть связаны контрактами с Российской и Белорусской армией, а также с органами безопасности. Кроме того, они должны пройти все необходимые антидопинговые тесты до и во время Олимпиады". Почему-то о том, что их должны проходить и норвежцы, глава национальной лыжной федерации не упомянула.

Поддержала свою норвежскую коллегу и глава лыжной федерации Финляндии Сирпа Коркатти. Во время завершившегося в минувший уик-энд этапа Кубка мира в финской Руке она выступила с заявлением, опубликованном в газете с названием Demokraatti. "Глубоко обеспокоена тем, что наше спортивное сообщество на международном уровне не заботится о моральной правильности своих действий, - заявила Коркатти. - У меня была встреча с главой FISЙоханом Элиашем, на которой прямо сказала, что мы не можем поддержать решение CAS, которое было ожидаемым".

Глава финской федерации заявила, что в Руке российским спортсменам делать было нечего. "Для россиян действует сейчас запрет на въезд в Финляндию, - подчеркнула она. - Лыжники не смогли бы обойти его". Визовое "оружие" остается мощным средством в руках тех, кто не заинтересован в конкуренции с российскими лыжниками.

Одним из самых авторитетных норвежских журналистов, специализирующихся на освещении лыжного спорта является комментатор NRK Ян Петтер Сальтведт. По аналогии с Голосом российского биатлона Дмитрием Губерниевым его можно назвать Голосом норвежских лыж. Он также прокомментировал решение CAS, назвав его ожидаемым, но неприемлемым. Особо норвежский журналист подчеркнул, что не ждет в Картина д’Ампеццо трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, которому внеочередное звание в Росгвардии было присвоено после начала СВО. Хотя присвоено оно было после побед на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Интересно, что журналисты NRK поинтересовались и мнением Вероники Степановой. Даже спросили, не собирается ли она прилететь в Тронхейм на вертолете. Как известно, олимпийская чемпионка Пекина может ответить на любой провокационный вопрос. В том числе, и серьезно.