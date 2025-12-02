Федерация рекомендовала Большунову провести беседу с Бакуровым

«

"Президиум рекомендовал тренерам по лыжным гонкам усилить воспитательную и профилактическую работу со спортсменами, уделяя особое внимание нормам поведения в соревновательной среде и за ее пределами. Также Александру Большунову рекомендовано провести личную беседу с Александром Бакуровым для урегулирования ситуации, восстановления уважительных отношений и исключения дальнейшей эскалации конфликта. ФЛГР считает вопрос рассмотренным на своем уровне и не будет давать дальнейших комментариев по данной ситуации", - говорится в заявлении на сайте организации.