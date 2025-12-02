Федерация рекомендовала Большунову провести беседу с Бакуровым

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) рекомендовала трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову провести личную беседу с травмированным Александром Бакуровым для урегулирования ситуации.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, из-за чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу, Большунова позднее дисквалифицировали с гонки. Старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил РИА Новости, что Бакурову потребуется около двух недель на восстановление. Во вторник ФЛГР приняла решение отстранить Большунова от соревнований на период восстановления Бакурова.
"Президиум рекомендовал тренерам по лыжным гонкам усилить воспитательную и профилактическую работу со спортсменами, уделяя особое внимание нормам поведения в соревновательной среде и за ее пределами. Также Александру Большунову рекомендовано провести личную беседу с Александром Бакуровым для урегулирования ситуации, восстановления уважительных отношений и исключения дальнейшей эскалации конфликта. ФЛГР считает вопрос рассмотренным на своем уровне и не будет давать дальнейших комментариев по данной ситуации", - говорится в заявлении на сайте организации.
Также ФЛГР попросила болельщиков и СМИ "воздерживаться от агрессивных комментариев, эмоциональных нападок, травли и дальнейшего разжигания конфликта вокруг данной ситуации".