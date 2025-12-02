В Норвегии разочарованы решением CAS по допуску России

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила, что норвежская сторона разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным недопуск российских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжных видов и сноуборда (FIS), но вынуждена учитывать его.