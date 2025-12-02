Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии разочарованы решением CAS по допуску России - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
16:13 02.12.2025 (обновлено: 16:30 02.12.2025)
В Норвегии разочарованы решением CAS по допуску России
В Норвегии разочарованы решением CAS по допуску России
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила, что норвежская сторона разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным недопуск российских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжных видов и сноуборда (FIS), но вынуждена учитывать его.
Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что CAS признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны.
"Мы не удивлены решением CAS, но, конечно, разочарованы тем, что таково итоговое решение. Позиция Норвегии по этому вопросу остается неизменной, однако вместе с другими странами - членами FIS мы, естественно, должны учитывать это. Нам потребуется некоторое время, чтобы разобраться в дальнейших действиях. Решение CAS затрагивает нескольких спортсменов из различных дисциплин FIS, и мы пока не знаем, как именно предполагается организовать их практическое участие в соревнованиях перед Олимпиадой", - цитирует Дюрхауг VG.
Лыжные гонки - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Белоруссия добилась отмены решения FIS о недопуске лыжников
Вчера, 14:58
 
Лыжные гонкиНорвегияСпортивный арбитражный суд (CAS)СпортМеждународная федерация лыжного спорта (FIS)Лыжные виды спортаФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
