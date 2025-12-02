https://ria.ru/20251202/lor-2059240995.html
Минздрав Подмосковья передал 39 ЛОР-аппаратов больницам за 2025 год
Московская область продолжает обновление медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения. За 2025 год больницам региона направили различные устройства... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:25:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824075244_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ba42159fc17c4ee384ae58e780e2794f.jpg
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Московская область продолжает обновление медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения. За 2025 год больницам региона направили различные устройства для проведения ЛОР-диагностики и лечения заболеваний уха, горла и носа, сообщил 360.ru
со ссылкой на данные главы областного Минздрава Максима Забелина.
Всего были переданы 39 современных аппаратов, среди которых – ЛОР-комбайны, системы эндоскопической визуализации, ларингоскопы и оториноларингологические установки. Общая стоимость приобретенной техники превысила 146 миллионов рублей.
"Современное ЛОР-оборудование применяется для проведения различных процедур, включая диагностику, хирургическое вмешательство", – отметил глава ведомства.
Новейшая аппаратура поступила в 12 медицинских центров области, расположенных в крупных населенных пунктах, таких как Химки, Пушкино, Реутов, Видное, Подольск и прочие.