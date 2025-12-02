Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 2 декабря - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
17:00 02.12.2025
"Локомотив" и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Хоккей, Локомотив (Ярославль), СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, Спорт

"Локомотив" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 2 декабря

Хоккей. КХЛ. Матч СКА - "Локомотив"
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. "Локомотив" и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 2 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Минское "Динамо" возглавило Западную конференцию КХЛ
