Ликсутов: аппарат искусственной почки разработан в ОЭЗ "Технополис Москва"

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Компания "МетаНефрос", работающая на территории ОЭЗ "Технополис Москва", получила регистрационное удостоверение на оборудование для гемодиализа, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию медицинской промышленности. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" регулярно разрабатывают уникальные технологии и внедряют их в сферу здравоохранения. Так, недавно одна из компаний создала аппарат для очистки крови. Планируемые мощности производства – от 500 до 1000 таких систем в год", – рассказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Проект также предусматривает начало выпуска расходных материалов. Также специалисты компании разработали картриджи со специально подготовленной сухой смесью и одноразовые фильтры – диализаторы. В планах предприятия ежегодно производить 4-8 миллионов единиц вспомогательных медицинских изделий.

В гемодиализе нуждаются люди, страдающие острой или хронической почечной недостаточностью. Кроме того, процедура нужна при тяжелых отравлениях, нарушениях электролитного баланса и некоторых других заболеваниях.