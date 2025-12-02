https://ria.ru/20251202/liksutov-2059119848.html
Ликсутов: аппарат искусственной почки разработан в ОЭЗ "Технополис Москва"
Компания "МетаНефрос", работающая на территории ОЭЗ "Технополис Москва", получила регистрационное удостоверение на оборудование для гемодиализа, сообщил заммэра РИА Новости, 02.12.2025
москва
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Компания "МетаНефрос", работающая на территории ОЭЗ "Технополис Москва", получила регистрационное удостоверение на оборудование для гемодиализа, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию медицинской промышленности. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" регулярно разрабатывают уникальные технологии и внедряют их в сферу здравоохранения. Так, недавно одна из компаний создала аппарат для очистки крови. Планируемые мощности производства – от 500 до 1000 таких систем в год", – рассказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Проект также предусматривает начало выпуска расходных материалов. Также специалисты компании разработали картриджи со специально подготовленной сухой смесью и одноразовые фильтры – диализаторы. В планах предприятия ежегодно производить 4-8 миллионов единиц вспомогательных медицинских изделий.
В гемодиализе нуждаются люди, страдающие острой или хронической почечной недостаточностью. Кроме того, процедура нужна при тяжелых отравлениях, нарушениях электролитного баланса и некоторых других заболеваниях.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал
о стратегии развития московской промышленности до 2030 года. Важное место в ней отведено площадкам ОЭЗ "Технополис Москва". По словам Собянина, к 2030 году планируется значительно расширить ОЭЗ – до 600 гектаров и 5,6 миллиона "квадратов" производственной инфраструктуры. На предприятиях особой экономической зоны будут трудиться более 90 тысяч специалистов.