Ликсутов: аппарат искусственной почки разработан в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 02.12.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:07 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/liksutov-2059119848.html
Ликсутов: аппарат искусственной почки разработан в ОЭЗ "Технополис Москва"
Ликсутов: аппарат искусственной почки разработан в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 02.12.2025
Ликсутов: аппарат искусственной почки разработан в ОЭЗ "Технополис Москва"
Компания "МетаНефрос", работающая на территории ОЭЗ "Технополис Москва", получила регистрационное удостоверение на оборудование для гемодиализа, сообщил заммэра РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T10:07:00+03:00
2025-12-02T10:07:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059118974_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_6518ad63d405eb4663df05cc160c9d67.jpg
москва
москва, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов
Ликсутов: аппарат искусственной почки разработан в ОЭЗ "Технополис Москва"

Максим Ликсутов: аппарат искусственной почки создали в ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото : Пресс-служба ДИППАппарат искусственной почки разработан в ОЭЗ "Технополис Москва"
Аппарат искусственной почки разработан в ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Аппарат искусственной почки разработан в ОЭЗ "Технополис Москва"
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Компания "МетаНефрос", работающая на территории ОЭЗ "Технополис Москва", получила регистрационное удостоверение на оборудование для гемодиализа, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию медицинской промышленности. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" регулярно разрабатывают уникальные технологии и внедряют их в сферу здравоохранения. Так, недавно одна из компаний создала аппарат для очистки крови. Планируемые мощности производства – от 500 до 1000 таких систем в год", – рассказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Проект также предусматривает начало выпуска расходных материалов. Также специалисты компании разработали картриджи со специально подготовленной сухой смесью и одноразовые фильтры – диализаторы. В планах предприятия ежегодно производить 4-8 миллионов единиц вспомогательных медицинских изделий.
В гемодиализе нуждаются люди, страдающие острой или хронической почечной недостаточностью. Кроме того, процедура нужна при тяжелых отравлениях, нарушениях электролитного баланса и некоторых других заболеваниях.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о стратегии развития московской промышленности до 2030 года. Важное место в ней отведено площадкам ОЭЗ "Технополис Москва". По словам Собянина, к 2030 году планируется значительно расширить ОЭЗ – до 600 гектаров и 5,6 миллиона "квадратов" производственной инфраструктуры. На предприятиях особой экономической зоны будут трудиться более 90 тысяч специалистов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим Ликсутов
 
 
