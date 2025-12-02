https://ria.ru/20251202/kvartira-2057483869.html
Юрист раскрыл, кого могут лишить подаренной квартиры в течение трех лет
Юрист раскрыл, кого могут лишить подаренной квартиры в течение трех лет
Почему многие считают, что забрать подаренную квартиру могут в трехлетний срок и в чем здесь ошибка, рассказал агентству “Прайм” старший партнер, генеральный... РИА Новости, 02.12.2025
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Почему многие считают, что забрать подаренную квартиру могут в трехлетний срок и в чем здесь ошибка, рассказал агентству “Прайм”
старший партнер, генеральный директор "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
“Распространенное мнение о том, что подаренную квартиру могут забрать в течение трех лет, связано со сроками исковой давности. Для оспоримых сделок действует годичный срок (ст. 181 ГК РФ), для ничтожных — трехлетний, но отсчет зависит от момента, когда лицо узнало о нарушении, и в отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет”, — разъяснил он.
Таким образом, оспорить сделку дарения могут не в течение трех лет, как многие думают, а дольше. Риск выше, если у дарителя есть наследники, супруги или кредиторы, которые могут заявить свои права. Основания прописаны в Гражданском кодексе — недееспособность дарителя, мнимая сделка с целью вывода имущества, скрытая продажа.
Конечно, в первые годы вероятность оспаривания выше, но после трех лет она не исчезает. Поэтому перед покупкой когда-либо подаренной квартиры следует провести тщательную юридическую проверку и взвесить все “за” и “против”, предупредил Терехин.