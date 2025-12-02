Юрист раскрыл, кого могут лишить подаренной квартиры в течение трех лет

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Почему многие считают, что забрать подаренную квартиру могут в трехлетний срок и в чем здесь ошибка, рассказал Почему многие считают, что забрать подаренную квартиру могут в трехлетний срок и в чем здесь ошибка, рассказал агентству “Прайм” старший партнер, генеральный директор "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.

“Распространенное мнение о том, что подаренную квартиру могут забрать в течение трех лет, связано со сроками исковой давности. Для оспоримых сделок действует годичный срок (ст. 181 ГК РФ), для ничтожных — трехлетний, но отсчет зависит от момента, когда лицо узнало о нарушении, и в отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет”, — разъяснил он.

Таким образом, оспорить сделку дарения могут не в течение трех лет, как многие думают, а дольше. Риск выше, если у дарителя есть наследники, супруги или кредиторы, которые могут заявить свои права. Основания прописаны в Гражданском кодексе — недееспособность дарителя, мнимая сделка с целью вывода имущества, скрытая продажа.