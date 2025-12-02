https://ria.ru/20251202/kreml-2059155279.html
В Кремле рассказали об опыте работы в условиях нелегальных санкций
В Кремле рассказали об опыте работы в условиях нелегальных санкций - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле рассказали об опыте работы в условиях нелегальных санкций
У России есть большой опыт работы в условиях нелегальных санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
россия
дмитрий песков
россия
россия, дмитрий песков
В Кремле рассказали об опыте работы в условиях нелегальных санкций
Песков: у России есть опыт работы в условиях нелегальных санкций