Украинских властей уже давно нет в Красноармейске, рассказала жительница
Украинских властей уже давно нет в Красноармейске, рассказала жительница - РИА Новости, 02.12.2025
Украинских властей уже давно нет в Красноармейске, рассказала жительница
Украинская власть отсутствовала в городе Красноармейске уже с начала года, а полиция - с июля, рассказала вышедшая из города местная жительница, видео с ее... РИА Новости, 02.12.2025
Украинская власть отсутствовала в городе Красноармейске уже с начала года, а полиция - с июля, рассказала вышедшая из города местная жительница, видео с ее показаниями предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Украинских властей уже давно нет в Красноармейске, рассказала жительница
Украинская власть отсутствовала в Красноармейске уже с Нового года