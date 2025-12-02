Рейтинг@Mail.ru
Украинских властей уже давно нет в Красноармейске, рассказала жительница - РИА Новости, 02.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 02.12.2025
Украинских властей уже давно нет в Красноармейске, рассказала жительница
Украинских властей уже давно нет в Красноармейске, рассказала жительница
Украинских властей уже давно нет в Красноармейске, рассказала жительница

Украинская власть отсутствовала в Красноармейске уже с Нового года

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украинская власть отсутствовала в городе Красноармейске уже с начала года, а полиция - с июля, рассказала вышедшая из города местная жительница, видео с ее показаниями предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Властей давно уже там нету, в городе. Там, наверное, уже с Нового года их не было. Никого не было. Полиция была. Где-то еще середина лета была, это июль месяц, они еще были. А потом как-то исчезли", - рассказала местная жительница.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. По словам Мирошника, в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияВолчанскВладимир ПутинРодион МирошникДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
