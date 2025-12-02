Рейтинг@Mail.ru
Коростелев надеется, что решение CAS станет "первой доминошкой" - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
14:14 02.12.2025 (обновлено: 14:46 02.12.2025)
Коростелев надеется, что решение CAS станет "первой доминошкой"
Коростелев надеется, что решение CAS станет "первой доминошкой"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Савелий Коростелев в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным вердикт Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов к международным турнирам станет первым важным шагом на пути к участию в Олимпиаде.
Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что CAS в Лозанне признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны.
"Это, конечно, радостная новость, но ждем, что скажет на это FIS. Но я надеюсь, что первая доминошка уже упала", - сказал Коростелев.
Егор Сорин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Сорин высказался о признании CAS неправомерным недопуска россиян от FIS
Вчера, 14:00
 
Заголовок открываемого материала