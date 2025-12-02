Коростелев надеется, что решение CAS станет "первой доминошкой"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Савелий Коростелев в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным вердикт Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов к международным турнирам станет первым важным шагом на пути к участию в Олимпиаде.