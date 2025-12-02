Королев: около 3,5 тыс км дорог планируют отремонтировать в Верхневолжье

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. За пять лет планируется отремонтировать порядка 3,5 тысячи километров дорог в Тверской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.

Программу работ на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения на предстоящие пять лет рассмотрели на заседании облправительства. Она сформирована в соответствии с целями национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Королев подчеркнул, что в последние годы в Тверской области темпы и качество работ на дорогах постоянно увеличивались.

"Необходимо сохранить данную тенденцию, обеспечить приведение в нормативное состояние всей опорной дорожной сети нашего региона и каждого муниципалитета. Всего за пять лет планируется отремонтировать порядка трех с половиной тысяч километров дорог. Приоритетными являются дороги, обеспечивающие транспортную доступность промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений здравоохранения и образования. Отдельное важное направление – ремонт магистралей на туристических маршрутах", – приводит пресс-служба облправительства слова Королева.

Врио главы региона подчеркнул: системный ремонт и строительство дорог должны способствовать успешной реализации задач в рамках национальных проектов.

Королев поставил задачи по своевременному завершению запланированных работ. На особом контроле, акцентировал руководитель области, должно быть выполнение всех предусмотренных мероприятий возле учреждений образования – они должны быть завершены к 1 сентября.

В Тверской области порядка 15 тысяч километров дорог межмуниципального и регионального значения и 19,8 тысячи километров дорог муниципального значения. Опорная региональная сеть протяженностью около 1 тысячи километров обеспечивает бесперебойную транспортную связанность и единство экономического пространства в Верхневолжье. В настоящее время в нормативном состоянии находится 87% опорных дорог.

В программу работ на региональных и межмуниципальных дорогах на 2026–2030 годы включено 195 объектов. В настоящее время заключены контракты почти по 70% позиций, запланированных на 2026 год. В том числе, это дороги, ремонт которых начат в предыдущие годы. Идет подготовка документации по новым объектам. Среди них – трассы опорной сети, социально значимые, туристические маршруты, подъезды к инвестплощадкам.

В предстоящие пять лет заявлен ремонт более 1,2 тысячи объектов муниципального значения. Список сформирован с учетом предложений от округов. Запланировано приведение в нормативное состояние дорог, улиц и тротуаров, дворов и плацев возле школ, подъездов к сельским населенным пунктам, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, предстоит отремонтировать дорожное покрытие 301 дворовой территории (более 274,1 тысячи квадратных метров), 156 плацев у учреждений образования (более 107 тысяч квадратных метров).