Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Нину Корниенко орденом - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:29 02.12.2025 (обновлено: 16:36 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/kornienko-2059265514.html
Путин наградил Нину Корниенко орденом
Путин наградил Нину Корниенко орденом - РИА Новости, 02.12.2025
Путин наградил Нину Корниенко орденом
Заслуженная артистка РСФСР Нина Корниенко удостоена ордена "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:29:00+03:00
2025-12-02T16:36:00+03:00
культура
рсфср
россия
москва
нина корниенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059267891_0:199:2947:1858_1920x0_80_0_0_07fc47d71a0f4909ad0edcff22c024a1.jpg
https://ria.ru/20250423/putin-2012978870.html
рсфср
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059267891_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5fae9d0a9046886be245e76f97285665.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рсфср, россия, москва, нина корниенко, владимир путин
Культура, РСФСР, Россия, Москва, Нина Корниенко, Владимир Путин
Путин наградил Нину Корниенко орденом

Путин наградил Нину Корниенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНина Корниенко
Нина Корниенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Нина Корниенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Нина Корниенко удостоена ордена "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Корниенко Нину Григорьевну - артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический театр сатиры", - говорится в документе.
Актриса Лариса Удовиченко - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Путин наградил Ларису Удовиченко орденом
23 апреля, 15:39
 
КультураРСФСРРоссияМоскваНина КорниенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала