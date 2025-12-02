https://ria.ru/20251202/kornienko-2059265514.html
Путин наградил Нину Корниенко орденом
Заслуженная артистка РСФСР Нина Корниенко удостоена ордена "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
