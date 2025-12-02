Силы КНДР разминируют курское приграничье, сообщил Хинштейн

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Беспрецедентная по масштабу группировка развернута для разминирования курского приграничья, в ее состав входят военные из КНДР, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.