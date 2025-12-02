Рейтинг@Mail.ru
Силы КНДР разминируют курское приграничье, сообщил Хинштейн
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 02.12.2025
Силы КНДР разминируют курское приграничье, сообщил Хинштейн
Силы КНДР разминируют курское приграничье, сообщил Хинштейн
Беспрецедентная по масштабу группировка развернута для разминирования курского приграничья, в ее состав входят военные из КНДР, заявил губернатор Курской...
специальная военная операция на украине
кндр (северная корея)
курская область
россия
александр хинштейн
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кндр (северная корея)
курская область
россия
Силы КНДР разминируют курское приграничье, сообщил Хинштейн

Хинштейн: силы КНДР входят в группировку по разминированию курского приграничья

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Беспрецедентная по масштабу группировка развернута для разминирования курского приграничья, в ее состав входят военные из КНДР, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Беспрецедентная по масштабу развернута группировка. В ее состав входят инженерные войска, Росгвардия, МЧС и инженерные формирования вооруженных сил КНДР", – рассказал Хинштейн.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин призвал восстановить сельское хозяйство в Курской области
