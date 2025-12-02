https://ria.ru/20251202/khinshteyn-2059105845.html
Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области
Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области - РИА Новости, 02.12.2025
Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области
Губернатор Александр Хинштейн доложил президенту Владимиру Путину, как меняется обстановка в Курской области. РИА Новости, 02.12.2025
Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), КНДР (Северная Корея)
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Губернатор Александр Хинштейн доложил президенту Владимиру Путину, как меняется обстановка в Курской области.
"Непростая ситуация, но тем не менее очень надеюсь, что она меняется и меняется к лучшему", — сказал он.
О помощи жителям приграничья
Как отметил Хинштейн, в области создали координационный совет, куда вошли инициативные группы из числа самих жителей пострадавших приграничных территорий.
«
"Все проблемные вопросы, прежде чем выносятся обсуждаются вместе с людьми".
Александр Хинштейн
Губернатор Курской области
Население продолжает получать сертификаты на новое жилье, а также выплаты в размере 65 тысяч рублей для тех, кто лишился имущества.
Кроме того, власти предусмотрели повторное право на сертификат для тех граждан, чей новый дом также оказался разрушен, отметил губернатор.
О разминировании территории
В области развернули беспрецедентную по масштабу группировку, в составе которой —инженерные войска, Росгвардия, спасатели МЧС и инженерные формирования вооруженных сил КНДР.
«
"На сегодняшний день 92 населенных пункта разминировано, очищено от взрывоопасных предметов, а всего за этот период почти 2700 взрывоопасных предметов было разминировано".
Александр Хинштейн
Губернатор Курской области
Начиная с января в приграничные районы стали выезжать комиссии для осмотра разрушенных домов, а с февраля в регионе запустили дистанционную оценку. Также проводится строительно-техническая экспертиза соцобъектов и многоквартирных домов.
О восстановлении экономики
Хинштейн попросил президента поддержать создание в Курской области свободной экономической зоны.
«
"Возможно, не на всей территории, мы определили предварительно три района, где уже есть достаточный набор инвесторов, и понимаем экономический эффект от принятия таких решений".
Александр Хинштейн
Губернатор Курской области
Путин также обратил внимание на необходимость поддержки аграрного сектора.
«
"Очень важно, чтобы все предприятия, которые пострадали в результате действий врага, получили соответствующие меры поддержки. Курская область — регион аграрный, сельскохозяйственный. Для нас АПК — это приоритет в развитии".
Александр Хинштейн
Губернатор Курской области