Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Губернатор Александр Хинштейн доложил президенту Владимиру Путину, как меняется обстановка в Курской области.

"Непростая ситуация, но тем не менее очень надеюсь, что она меняется и меняется к лучшему", — сказал он.

О помощи жителям приграничья

Как отметил Хинштейн, в области создали координационный совет, куда вошли инициативные группы из числа самих жителей пострадавших приграничных территорий.

"Все проблемные вопросы, прежде чем выносятся обсуждаются вместе с людьми". Александр Хинштейн Губернатор Курской области

Население продолжает получать сертификаты на новое жилье, а также выплаты в размере 65 тысяч рублей для тех, кто лишился имущества.

Кроме того, власти предусмотрели повторное право на сертификат для тех граждан, чей новый дом также оказался разрушен, отметил губернатор.

О разминировании территории

В области развернули беспрецедентную по масштабу группировку, в составе которой —инженерные войска, Росгвардия, спасатели МЧС и инженерные формирования вооруженных сил КНДР.

« "На сегодняшний день 92 населенных пункта разминировано, очищено от взрывоопасных предметов, а всего за этот период почти 2700 взрывоопасных предметов было разминировано". Александр Хинштейн Губернатор Курской области Губернатор Курской области

Начиная с января в приграничные районы стали выезжать комиссии для осмотра разрушенных домов, а с февраля в регионе запустили дистанционную оценку. Также проводится строительно-техническая экспертиза соцобъектов и многоквартирных домов.

О восстановлении экономики

Хинштейн попросил президента поддержать создание в Курской области свободной экономической зоны.

« "Возможно, не на всей территории, мы определили предварительно три района, где уже есть достаточный набор инвесторов, и понимаем экономический эффект от принятия таких решений". Александр Хинштейн Губернатор Курской области Губернатор Курской области

Путин также обратил внимание на необходимость поддержки аграрного сектора.