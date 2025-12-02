Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области
09:10 02.12.2025 (обновлено: 09:42 02.12.2025)
Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области
Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области
Губернатор Александр Хинштейн доложил президенту Владимиру Путину, как меняется обстановка в Курской области. РИА Новости, 02.12.2025
Путин на встрече с Хинштейном в Кремле
Путин провел встречу с губернатором Курской области Хинштейном в Кремле.
Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области

Хинштейн рассказал, что непростая ситуация в Курской области меняется к лучшему

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Губернатор Александр Хинштейн доложил президенту Владимиру Путину, как меняется обстановка в Курской области.
"Непростая ситуация, но тем не менее очень надеюсь, что она меняется и меняется к лучшему", — сказал он.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Курской области проработают вопрос установки точек Wi-Fi на заправках
24 ноября, 12:13

О помощи жителям приграничья

Как отметил Хинштейн, в области создали координационный совет, куда вошли инициативные группы из числа самих жителей пострадавших приграничных территорий.
«
"Все проблемные вопросы, прежде чем выносятся обсуждаются вместе с людьми".
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Александр Хинштейн
Губернатор Курской области
Население продолжает получать сертификаты на новое жилье, а также выплаты в размере 65 тысяч рублей для тех, кто лишился имущества.
Кроме того, власти предусмотрели повторное право на сертификат для тех граждан, чей новый дом также оказался разрушен, отметил губернатор.
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Утратившим жилье в Курской области выдали почти 13 тысяч сертификатов
Вчера, 13:45

О разминировании территории

В области развернули беспрецедентную по масштабу группировку, в составе которой —инженерные войска, Росгвардия, спасатели МЧС и инженерные формирования вооруженных сил КНДР.
«
"На сегодняшний день 92 населенных пункта разминировано, очищено от взрывоопасных предметов, а всего за этот период почти 2700 взрывоопасных предметов было разминировано".
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Александр Хинштейн
Губернатор Курской области
Начиная с января в приграничные районы стали выезжать комиссии для осмотра разрушенных домов, а с февраля в регионе запустили дистанционную оценку. Также проводится строительно-техническая экспертиза соцобъектов и многоквартирных домов.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи

О восстановлении экономики

Хинштейн попросил президента поддержать создание в Курской области свободной экономической зоны.
«
"Возможно, не на всей территории, мы определили предварительно три района, где уже есть достаточный набор инвесторов, и понимаем экономический эффект от принятия таких решений".
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Александр Хинштейн
Губернатор Курской области
Путин также обратил внимание на необходимость поддержки аграрного сектора.
«
"Очень важно, чтобы все предприятия, которые пострадали в результате действий врага, получили соответствующие меры поддержки. Курская область — регион аграрный, сельскохозяйственный. Для нас АПК — это приоритет в развитии".
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Александр Хинштейн
Губернатор Курской области
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Жители Курской и Белгородской отдохнут в Белоруссии, заявила Москалькова
27 ноября, 19:12
 
Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), КНДР (Северная Корея)
 
 
