Экс-футболист "Ростова" умер в 43 года
Футбол
 
20:08 02.12.2025
Экс-футболист "Ростова" умер в 43 года
Экс-футболист "Ростова" умер в 43 года
Бывший футболист "Ростова" малавиец Исо Каньеда скончался в возрасте 43 лет, сообщается в Telegram-канале российского клуба. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
футбол
спорт
ростов
локомотив (москва)
камаз
российская премьер-лига (рпл)
вокруг спорта
Экс-футболист "Ростова" умер в 43 года

Бывший футболист "Ростова" Исо Каньенда ушел из жизни на 44-м году жизни

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший футболист "Ростова" малавиец Исо Каньеда скончался в возрасте 43 лет, сообщается в Telegram-канале российского клуба.
В понедельник Каньеда сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) о том, что ему диагностировали рак печени в Великобритании, и попросил фанатов молиться за него.
"Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы, провел за наш клуб более ста матчей и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по "Ростову". Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Исо", - говорится в сообщении клуба.
Российская премьер-лига (РПЛ) также принесла соболезнования в связи со смертью Каньеды.
На протяжении карьеры с 2003 по 2011 год Каньеда выступал в чемпионатах России в составе "Ростова", московского "Локомотива", "КАМАЗа" из Набережных Челнов, волгоградского "Ротора" и брянского "Динамо". Всего в его активе 22 гола в 123 матчах за "Ростов", он принял участие в пяти встречах за железнодорожников. Каньеда также провел 54 матча в составе сборной Малави и забил 13 мячей.
 
ФутболСпортРостовЛокомотив (Москва)КАМАЗРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Вокруг спорта
 
