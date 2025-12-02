Экс-футболист "Ростова" умер в 43 года

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший футболист "Ростова" малавиец Исо Каньеда скончался в возрасте 43 лет, сообщается в Telegram-канале российского клуба.
В понедельник Каньеда сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) о том, что ему диагностировали рак печени в Великобритании, и попросил фанатов молиться за него.
«
"Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы, провел за наш клуб более ста матчей и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по "Ростову". Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Исо", - говорится в сообщении клуба.
Российская премьер-лига (РПЛ) также принесла соболезнования в связи со смертью Каньеды.
На протяжении карьеры с 2003 по 2011 год Каньеда выступал в чемпионатах России в составе "Ростова", московского "Локомотива", "КАМАЗа" из Набережных Челнов, волгоградского "Ротора" и брянского "Динамо". Всего в его активе 22 гола в 123 матчах за "Ростов", он принял участие в пяти встречах за железнодорожников. Каньеда также провел 54 матча в составе сборной Малави и забил 13 мячей.