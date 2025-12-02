Иностранцы смогут временно проживать в России без знаний русского языка

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Имеющие для РФ интерес иностранцы смогут подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание без предоставления документов, подтверждающих владение русским языком, следует из указа президента РФ Владимира Путина о поддержке переселения представляющих для РФ интерес иностранцев.