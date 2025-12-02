Рейтинг@Mail.ru
18:25 02.12.2025
Иностранцы смогут временно проживать в России без знаний русского языка
общество
россия
владимир путин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Имеющие для РФ интерес иностранцы смогут подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание без предоставления документов, подтверждающих владение русским языком, следует из указа президента РФ Владимира Путина о поддержке переселения представляющих для РФ интерес иностранцев.
"Предоставить иностранным гражданам, признанным представляющими интерес для Российской Федерации, и членам их семей право обратиться в территориальный орган министерства внутренних дел Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание - без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты и без представления документов, подтверждающих владение русским языком, знание истории России, законодательства Российской Федерации", - говорится в документе, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Производство медикаментов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Зачем иностранцы едут в Россию за похудением
24 ноября, 18:08
 
