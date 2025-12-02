Рейтинг@Mail.ru
09:41 02.12.2025
Хинштейн обсудил с Путиным создание СЭЗ в Курской области

Хинштейн рассказал, что для создания СЭЗ определено три района в Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в Курской области для создания свободной экономической зоны определено три района, где уже есть набор инвесторов.
"Я бы просил здесь, Владимир Владимирович, Вашей поддержки в обсуждении и в работе совместно с правительством по принятию ряда решений. В частности, мы обсуждали ранее и создание свободной экономической зоны, возможно, не на всей территории Курской области, мы определили предварительно три района, где уже есть достаточный набор инвесторов, и понимаем экономический эффект от принятия таких решений", - сказал Хинштейн.
Курская областьРоссияАлександр ХинштейнВладимир Путин
 
 
