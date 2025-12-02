https://ria.ru/20251202/hinshtejn-2059116871.html
Хинштейн обсудил с Путиным создание СЭЗ в Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в Курской области для создания свободной экономической зоны... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T09:41:00+03:00
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Хинштейн рассказал, что для создания СЭЗ определено три района в Курской области