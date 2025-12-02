https://ria.ru/20251202/hinshtejn-2059116046.html
У жителей Курской области огромный запрос на мирную жизнь, заявил Хинштейн
У жителей Курской области огромный запрос на мирную жизнь, заявил Хинштейн - РИА Новости, 02.12.2025
У жителей Курской области огромный запрос на мирную жизнь, заявил Хинштейн
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину, что, хотя обстановка в регионе непростая, видит огромный запрос у... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T09:38:00+03:00
2025-12-02T09:38:00+03:00
2025-12-02T09:38:00+03:00
курская область
россия
курск
александр хинштейн
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059111473_188:407:3106:2048_1920x0_80_0_0_b5ecb5e3731b52d004cd59095f7d775d.jpg
https://realty.ria.ru/20251202/pamjatniki-2059114478.html
курская область
россия
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059111473_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_e1fb61a972e5ed3aa177843bc75e7556.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, курск, александр хинштейн, владимир путин
Курская область, Россия, Курск, Александр Хинштейн, Владимир Путин
У жителей Курской области огромный запрос на мирную жизнь, заявил Хинштейн
Хинштейн: у жителей Курской области огромный запрос на будущее и мирную жизнь
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину, что, хотя обстановка в регионе непростая, видит огромный запрос у курян на будущее, на мирную жизнь, появляются семьи и дети.
"Жизнь, тем не менее, продолжается. Появляются семьи, рождаются дети. Вижу огромный запрос у курян на будущее, на мирную жизнь. В этом году мы стараемся здесь делать многое, отталкиваясь от мнения людей. Опять же, ситуация непростая, но привлекаем средства из внебюджетных источников", - сказал Хинштейн
на встрече с главой государства.
Он уточнил, что в 2025 году в Курске
появился целый ряд новых общественных пространств – скверы, парки. По его словам, завершено благоустройство парка "Боева дача", появилось замечательное новое пространство "Полугора".
"В планах много очень интересных проектов. Заложили строительство центра "Прогресс" опять же за внебюджетные средства, приступаем к созданию семейного парка аттракционов. Это будет один из самых масштабных проектов в Центральной России. И опять же это внебюджетные средства, которые нам удалось привлечь", - отметил губернатор.