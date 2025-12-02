Рейтинг@Mail.ru
У жителей Курской области огромный запрос на мирную жизнь, заявил Хинштейн
09:38 02.12.2025
У жителей Курской области огромный запрос на мирную жизнь, заявил Хинштейн
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину, что, хотя обстановка в регионе непростая, видит огромный запрос у...
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину, что, хотя обстановка в регионе непростая, видит огромный запрос у курян на будущее, на мирную жизнь, появляются семьи и дети.
"Жизнь, тем не менее, продолжается. Появляются семьи, рождаются дети. Вижу огромный запрос у курян на будущее, на мирную жизнь. В этом году мы стараемся здесь делать многое, отталкиваясь от мнения людей. Опять же, ситуация непростая, но привлекаем средства из внебюджетных источников", - сказал Хинштейн на встрече с главой государства.
Он уточнил, что в 2025 году в Курске появился целый ряд новых общественных пространств – скверы, парки. По его словам, завершено благоустройство парка "Боева дача", появилось замечательное новое пространство "Полугора".
"В планах много очень интересных проектов. Заложили строительство центра "Прогресс" опять же за внебюджетные средства, приступаем к созданию семейного парка аттракционов. Это будет один из самых масштабных проектов в Центральной России. И опять же это внебюджетные средства, которые нам удалось привлечь", - отметил губернатор.
Хинштейн: в "Белую книгу" вошли 79 пострадавших памятников и 7 храмов
Хинштейн: в "Белую книгу" вошли 79 пострадавших памятников и 7 храмов
Курская область Россия Курск Александр Хинштейн Владимир Путин
 
 
