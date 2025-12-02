У жителей Курской области огромный запрос на мирную жизнь, заявил Хинштейн

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину, что, хотя обстановка в регионе непростая, видит огромный запрос у курян на будущее, на мирную жизнь, появляются семьи и дети.

"В планах много очень интересных проектов. Заложили строительство центра "Прогресс" опять же за внебюджетные средства, приступаем к созданию семейного парка аттракционов. Это будет один из самых масштабных проектов в Центральной России. И опять же это внебюджетные средства, которые нам удалось привлечь", - отметил губернатор.