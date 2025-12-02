Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн попросил Путина поддержать создание музейно-выставочного центра - РИА Новости, 02.12.2025
09:31 02.12.2025
Хинштейн попросил Путина поддержать создание музейно-выставочного центра
Хинштейн попросил Путина поддержать создание музейно-выставочного центра - РИА Новости, 02.12.2025
Хинштейн попросил Путина поддержать создание музейно-выставочного центра
Губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил президента РФ Владимира Путина поддержать инициативу о создании в регионе федерального... РИА Новости, 02.12.2025
курская область
россия
курск
александр хинштейн
владимир путин
государственный русский музей
курская область
россия
курск
курская область, россия, курск, александр хинштейн, владимир путин, государственный русский музей
Курская область, Россия, Курск, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Государственный Русский музей
Хинштейн попросил Путина поддержать создание музейно-выставочного центра

Хинштейн предложил создать в Курской области кластер музейно-выставочного центра

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил президента РФ Владимира Путина поддержать инициативу о создании в регионе федерального музейно-выставочного центра.
"Историческая крепость – это духовно-просветительский, историко-культурный кластер, где наряду с объектами религиозными… Мы также рассчитываем, что там появится большое число культурных институций, музеев. И здесь, Владимир Владимирович, хотел обратиться к вам с просьбой поддержать инициативу о создании на территории кластера федерального музейно-выставочного центра", - сказал он на встрече с Путиным.
Хинштейн добавил, что вопрос предварительно проработан с министерством культуры, правительством и рядом ведущих музеев, включая Государственный Русский музей, который мог бы стать якорным филиалом и чьё руководство инициативу поддерживает.
"Глубоко убежден, что появление такого федерального музейно-выставочного центра, конечно, очень важно и нужно. Да, сегодня ситуация в Курске непростая, но, несомненно, люди из других регионов поедут к нам. И здесь, повторюсь, появление такого центра, конечно, станет мощнейшей точкой притяжения", - подчеркнул губернатор.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Хинштейн: в "Белую книгу" вошли 79 пострадавших памятников и 7 храмов
Курская областьРоссияКурскАлександр ХинштейнВладимир ПутинГосударственный Русский музей
 
 
