Хинштейн попросил Путина поддержать создание музейно-выставочного центра

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил президента РФ Владимира Путина поддержать инициативу о создании в регионе федерального музейно-выставочного центра.
"Историческая крепость – это духовно-просветительский, историко-культурный кластер, где наряду с объектами религиозными… Мы также рассчитываем, что там появится большое число культурных институций, музеев. И здесь, Владимир Владимирович, хотел обратиться к вам с просьбой поддержать инициативу о создании на территории кластера федерального музейно-выставочного центра", - сказал он на встрече с Путиным.
Хинштейн добавил, что вопрос предварительно проработан с министерством культуры, правительством и рядом ведущих музеев, включая Государственный Русский музей, который мог бы стать якорным филиалом и чьё руководство инициативу поддерживает.
"Глубоко убежден, что появление такого федерального музейно-выставочного центра, конечно, очень важно и нужно. Да, сегодня ситуация в Курске непростая, но, несомненно, люди из других регионов поедут к нам. И здесь, повторюсь, появление такого центра, конечно, станет мощнейшей точкой притяжения", - подчеркнул губернатор.