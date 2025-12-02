Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве грузовик столкнулся с легковушками - РИА Новости, 02.12.2025
14:38 02.12.2025
В Новой Москве грузовик столкнулся с легковушками
В Новой Москве грузовик столкнулся с легковушками
В Новой Москве грузовик столкнулся с легковушками
ДТП с пятью автомобилями произошло на Варшавском шоссе в Новой Москве, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
авто, новая москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
В Новой Москве грузовик столкнулся с легковушками

В Новой Москве грузовик столкнулся с легковушками и съехал в кювет

На месте ДТП с пятью автомобилями на Варшавском шоссе в Новой Москве
На месте ДТП с пятью автомобилями на Варшавском шоссе в Новой Москве
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
На месте ДТП с пятью автомобилями на Варшавском шоссе в Новой Москве
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ДТП с пятью автомобилями произошло на Варшавском шоссе в Новой Москве, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, сегодня по адресу Варшавское шоссе, село Ознобишино произошло ДТП - столкновение двух автомобилей с последующим столкновением с ещё тремя автомобилями, съездом с дороги и опрокидыванием", - сказали в главке.
Предварительно, пострадали два человека. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, грузовик не справился с управлением, столкнулся с пятью легковыми автомобилями и съехал в кювет. По его словам, в ДТП пострадали три человека.
