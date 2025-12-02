В Новой Москве грузовик столкнулся с легковушками

На месте ДТП с пятью автомобилями на Варшавском шоссе в Новой Москве

На месте ДТП с пятью автомобилями на Варшавском шоссе в Новой Москве

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ДТП с пятью автомобилями произошло на Варшавском шоссе в Новой Москве, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в ДТП с пятью автомобилями произошло на Варшавском шоссе в Новой Москве, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"По предварительным данным, сегодня по адресу Варшавское шоссе, село Ознобишино произошло ДТП - столкновение двух автомобилей с последующим столкновением с ещё тремя автомобилями, съездом с дороги и опрокидыванием", - сказали в главке.

Предварительно, пострадали два человека. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.