В Новой Москве грузовик столкнулся с легковушками
В Новой Москве грузовик столкнулся с легковушками
В Новой Москве грузовик столкнулся с легковушками
ДТП с пятью автомобилями произошло на Варшавском шоссе в Новой Москве, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 02.12.2025
новая москва
В Новой Москве грузовик столкнулся с легковушками
В Новой Москве грузовик столкнулся с легковушками и съехал в кювет
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
ДТП с пятью автомобилями произошло на Варшавском шоссе в Новой Москве, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе
столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, сегодня по адресу Варшавское шоссе, село Ознобишино произошло ДТП - столкновение двух автомобилей с последующим столкновением с ещё тремя автомобилями, съездом с дороги и опрокидыванием", - сказали в главке.
Предварительно, пострадали два человека. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, грузовик не справился с управлением, столкнулся с пятью легковыми автомобилями и съехал в кювет. По его словам, в ДТП пострадали три человека.