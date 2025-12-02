Группировка войск "Центр" продолжает наступать на всех направлениях

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Группировка войск "Центр" продолжает вести наступательные действия на всех направлениях, доложил президенту России Владимиру Путину командующий войсками группировки Валерий Солодчук.

"Группировка войск "Центр" продолжает вести наступательные действия по всем направлениям. Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями, будут выполнены", - доложил Солодчук президенту.