Группировка войск "Центр" продолжает наступать на всех направлениях - 02.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
00:29 02.12.2025
Группировка войск "Центр" продолжает наступать на всех направлениях
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Группировка войск "Центр" продолжает вести наступательные действия на всех направлениях, доложил президенту России Владимиру Путину командующий войсками группировки Валерий Солодчук.
"Группировка войск "Центр" продолжает вести наступательные действия по всем направлениям. Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями, будут выполнены", - доложил Солодчук президенту.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин отметил темпы продвижения группы "Восток" на Запорожском направлении
00:26
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
