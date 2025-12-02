Рейтинг@Mail.ru
Новая школа на 825 мест откроется в Кудрово Ленинградской области
Ленинградская область
Ленинградская область
 
11:15 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/gosstrojnadzor-2059141957.html
Новая школа на 825 мест откроется в Кудрово Ленинградской области
Новая школа на 825 мест откроется в Кудрово Ленинградской области - РИА Новости, 02.12.2025
Новая школа на 825 мест откроется в Кудрово Ленинградской области
Госстройнадзор Ленинградской области разрешил ввод в эксплуатацию школы на 825 мест в Кудрово, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:15:00+03:00
2025-12-02T11:15:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
госстройнадзор
ленинградская область
ленинградская область, госстройнадзор
Ленинградская область , Ленинградская область, Госстройнадзор
Новая школа на 825 мест откроется в Кудрово Ленинградской области

Госстройнадзор Ленобласти разрешил ввод в эксплуатацию школы на 825 мест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Госстройнадзор Ленинградской области разрешил ввод в эксплуатацию школы на 825 мест в Кудрово, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Здание школы на Школьном переулке в Кудрово возвела группа "Евроинвест Девелопмент" по соглашению с правительством Ленинградской области", - сообщает пресс-служба.
На трех этажах образовательного учреждения разместятся блоки начальных и средних классов. Помимо этого, в здании предусмотрены специализированные кабинеты химии, биологии, физики, эстетического воспитания, а также библиотека, актовый зал на 540 мест и столовая. Снаружи здания будут размещены стадион, футбольное поле, беговые дорожки, яма для прыжков в длину, баскетбольная площадка и площадка для гимнастики.
"Мы хорошо слышим, о чём говорят жители Кудрово, и понимаем, это большой современный город, и люди справедливо ждут от нас не отчётов, а новых мест в школах. Завершение строительства этой школы — прямой ответ на эти запросы, часть градполитики региона и результат системной работы: в быстрорастущих территориях социальные объекты строим не "потом", а вместе с жильём, по понятным правилам для инвесторов и под контролем государства", - прокомментировал вице-губернатор по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Ленобласти Евгений Барановский.
Ленобласть поделилась планами сотрудничества с Кубой
1 декабря, 14:49
Ленобласть поделилась планами сотрудничества с Кубой
1 декабря, 14:49
 
Ленинградская областьЛенинградская областьГосстройнадзор
 
 
Заголовок открываемого материала