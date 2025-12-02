Новая школа на 825 мест откроется в Кудрово Ленинградской области

На трех этажах образовательного учреждения разместятся блоки начальных и средних классов. Помимо этого, в здании предусмотрены специализированные кабинеты химии, биологии, физики, эстетического воспитания, а также библиотека, актовый зал на 540 мест и столовая. Снаружи здания будут размещены стадион, футбольное поле, беговые дорожки, яма для прыжков в длину, баскетбольная площадка и площадка для гимнастики.

"Мы хорошо слышим, о чём говорят жители Кудрово, и понимаем, это большой современный город, и люди справедливо ждут от нас не отчётов, а новых мест в школах. Завершение строительства этой школы — прямой ответ на эти запросы, часть градполитики региона и результат системной работы: в быстрорастущих территориях социальные объекты строим не "потом", а вместе с жильём, по понятным правилам для инвесторов и под контролем государства", - прокомментировал вице-губернатор по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Ленобласти Евгений Барановский.