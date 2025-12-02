Рейтинг@Mail.ru
Швея и сварщик станут самыми востребованными профессиями, заявила Голикова - РИА Новости, 02.12.2025
23:32 02.12.2025
Швея и сварщик станут самыми востребованными профессиями, заявила Голикова
Швея и сварщик станут самыми востребованными профессиями, заявила Голикова - РИА Новости, 02.12.2025
Швея и сварщик станут самыми востребованными профессиями, заявила Голикова
Самыми востребованными профессиями в следующие семь лет будут швеи и сварщики, прогноз потребностей трудовых ресурсов почти завершен, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 02.12.2025
общество, россия, татьяна голикова, антон котяков
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Антон Котяков
Швея и сварщик станут самыми востребованными профессиями, заявила Голикова

Голикова: в следующие семь лет самыми востребованными будут швеи и сварщики

© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образованияСварщик
Сварщик - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образования
Сварщик. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Самыми востребованными профессиями в следующие семь лет будут швеи и сварщики, прогноз потребностей трудовых ресурсов почти завершен, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи", - сказала Голикова на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".
Она поблагодарила работников рабочих профессий, их трудовые коллективы и семьи за то, что делают возможным технологическое лидерство и суверенитет России.
"У нас растет количество заявок со стороны разных компаний для участия в конкурсе. (Для участия - ред.) в следующем году к нам уже обращаются крупные работодатели с предложением расширить перечень номинаций. В следующем году их будет как минимум 25", - рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков журналистам перед началом награждения.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Более девяти миллионов детей растут в многодетных семьях, сообщила Голикова
26 ноября, 11:36
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваАнтон Котяков
 
 
