Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: компании Москвы увеличили экспорт в энергетическом машиностроении - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:03 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/garbuzov-2059038208.html
Гарбузов: компании Москвы увеличили экспорт в энергетическом машиностроении
Гарбузов: компании Москвы увеличили экспорт в энергетическом машиностроении - РИА Новости, 02.12.2025
Гарбузов: компании Москвы увеличили экспорт в энергетическом машиностроении
Московские компании, функционирующие в сфере энергетического машиностроения, нарастили на 58% объем поставок в другие страны в сравнении со схожим периодом в... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T07:03:00+03:00
2025-12-02T07:03:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
москва
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059037181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09ca53a7fc87d5ebbc530cf28942b687.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059037181_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_129271eae89bddd1d42309828484a5e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий гарбузов, москва, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Москва, Поддержка бизнеса
Гарбузов: компании Москвы увеличили экспорт в энергетическом машиностроении

Гарбузов: московские компании нарастили экспорт в энергетическом машиностроении

© Фото : Пресс-служба ДИППЛГ Автоматика
ЛГ Автоматика - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
ЛГ Автоматика
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Московские компании, функционирующие в сфере энергетического машиностроения, нарастили на 58% объем поставок в другие страны в сравнении со схожим периодом в прошлом году, заявил министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Министр подчеркнул – в городе продолжают оказывать поддержку предприятиям, выходящим на новые иностранные рынки, по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
"Благодаря городу по итогам девяти месяцев 2025 года объем экспорта столичных предприятий отрасли энергетического машиностроения увеличился на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Компании поставляли установки для кондиционирования воздуха, трансформаторы и комплектующие для электроаппаратуры различного назначения", – приводит пресс-служба московского ДИПП слова Гарбузова.
Ранее московский мэр рассказал о том, что в городе действует стратегия развития промышленности. Он подчеркнул, что столица помогает предприятиям, которые занимаются поставками изделий в другие страны.
Отмечается, что продукцию московских компаний из отрасли энергетического машиностроения покупают различные страны. Среди них – Казахстан, Турция, Белоруссия и Алжир. В том числе, изделия приобретают экспортеры из Индии – отгрузка в эту страну выросла почти в 2,3 раза.
Также московские предприятия участвовали Международной бизнес-миссии в Казахстан в рамках выставки Kazakhstan Machinery Fair 2025. Столичная компания оформила контракт с Атырауским нефтеперерабатывающим заводом, сумма – свыше 5 миллионов рублей. Помимо этого, компании ведут переговоры с группой компаний "КазАзот".
В пресс-службе подчеркнули, что московским предприятиям, ориентированным на поставки продукции в другие страны, помогает центр "Моспром".
Ранее Гарбузов рассказал, что московские компании увеличили экспорт изделий отрасли приборостроения на 122%.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала