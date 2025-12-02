Гарбузов: компании Москвы увеличили экспорт в энергетическом машиностроении

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Московские компании, функционирующие в сфере энергетического машиностроения, нарастили на 58% объем поставок в другие страны в сравнении со схожим периодом в прошлом году, заявил министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Министр подчеркнул – в городе продолжают оказывать поддержку предприятиям, выходящим на новые иностранные рынки, по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина

"Благодаря городу по итогам девяти месяцев 2025 года объем экспорта столичных предприятий отрасли энергетического машиностроения увеличился на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Компании поставляли установки для кондиционирования воздуха, трансформаторы и комплектующие для электроаппаратуры различного назначения", – приводит пресс-служба московского ДИПП слова Гарбузова

Ранее московский мэр рассказал о том, что в городе действует стратегия развития промышленности. Он подчеркнул, что столица помогает предприятиям, которые занимаются поставками изделий в другие страны.

Турция, Белоруссия и Отмечается, что продукцию московских компаний из отрасли энергетического машиностроения покупают различные страны. Среди них – Казахстан Алжир . В том числе, изделия приобретают экспортеры из Индии – отгрузка в эту страну выросла почти в 2,3 раза.

Также московские предприятия участвовали Международной бизнес-миссии в Казахстан в рамках выставки Kazakhstan Machinery Fair 2025. Столичная компания оформила контракт с Атырауским нефтеперерабатывающим заводом, сумма – свыше 5 миллионов рублей. Помимо этого, компании ведут переговоры с группой компаний "КазАзот".

В пресс-службе подчеркнули, что московским предприятиям, ориентированным на поставки продукции в другие страны, помогает центр "Моспром".