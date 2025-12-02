Два футболиста "Ниццы" получили травмы из-за нападения фанатов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Нападающие французского футбольного клуба "Ницца" ивуариец Жереми Бога и нигериец Терем Моффи получили травмы в результате нападения со стороны болельщиков и подали заявления в полицию, сообщает RMC Sport.
В воскресенье стало известно, что болельщики "Ниццы" напали на футболистов, после того как команда проиграла шесть матчей подряд в различных турнирах. В частности, несколько десятков болельщиков избили ногами Бога и Моффи, сопровождая удары пощечинами и плевками. После фанаты заявили, что те больше никогда не должны играть за "Ниццу".
В понедельник пострадавшие футболисты прошли медобследования. Моффи получил больничный лист до воскресенья, в то время как Бога выдали справку о нетрудоспособности на пять дней. Оба игрока подали заявления в полицию.
"Ницца" занимает десятое место в турнирной таблице Лиги 1. Также "орлята" замыкают таблицу основного этапа Лиги Европы с пятью поражениями в пяти турах.