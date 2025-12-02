https://ria.ru/20251202/futbol-2059380051.html
Экс-игрока АПЛ арестовали по подозрению в попытке изнасилования, пишут СМИ
Экс-игрока АПЛ арестовали по подозрению в попытке изнасилования, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Экс-игрока АПЛ арестовали по подозрению в попытке изнасилования, пишут СМИ
Бывший футболист, который выступал в Английской премьер-лиге (АПЛ), был арестован в аэропорту Лондона по подозрению в попытке изнасилования, сообщает The... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T23:51:00+03:00
2025-12-02T23:51:00+03:00
2025-12-02T23:52:00+03:00
в мире
лондон
великобритания
футбол
английская премьер-лига (апл)
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc44d024c57180731bfa2c8131f09165.jpg
/20251016/sport-2048737667.html
лондон
великобритания
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8eea4590a0bbb28416c9726fbd0280b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, великобритания, английская премьер-лига (апл), спорт, вокруг спорта
В мире, Лондон, Великобритания, Футбол, Английская премьер-лига (АПЛ), Спорт, Вокруг спорта
Экс-игрока АПЛ арестовали по подозрению в попытке изнасилования, пишут СМИ
The Athletic: экс-игрока АПЛ арестовали по подозрению в попытке изнасилования