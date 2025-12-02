Рейтинг@Mail.ru
Экс-игрока АПЛ арестовали по подозрению в попытке изнасилования, пишут СМИ
Футбол
 
23:51 02.12.2025
Экс-игрока АПЛ арестовали по подозрению в попытке изнасилования, пишут СМИ
Экс-игрока АПЛ арестовали по подозрению в попытке изнасилования, пишут СМИ
Бывший футболист, который выступал в Английской премьер-лиге (АПЛ), был арестован в аэропорту Лондона по подозрению в попытке изнасилования, сообщает The... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Экс-игрока АПЛ арестовали по подозрению в попытке изнасилования, пишут СМИ

© AP Photo / Frank Augstein
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший футболист, который выступал в Английской премьер-лиге (АПЛ), был арестован в аэропорту Лондона по подозрению в попытке изнасилования, сообщает The Athletic.
По информации издания, мужчина был арестован перед посадкой на рейс в аэропорту Станстед. После задержания полиция Эссекса доставила его в участок для допроса.
В настоящее время экс-футболист отпущен под залог до конца февраля 2026 года. Правоохранительные органы продолжают расследование.
Личность задержанного на данном этапе не раскрывается в соответствии с законами Великобритании. Отмечается, что речь идет об известном в прошлом спортсмене, выступавшем на высшем уровне.
Вратарь Картер Харт - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Оправданный по делу об изнасиловании вратарь присоединился к клубу НХЛ
16 октября, 22:49
 
