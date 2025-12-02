Рейтинг@Mail.ru
В Белгородскую область отправилась фура с гумпомощью, сообщила Москалькова
16:42 02.12.2025
В Белгородскую область отправилась фура с гумпомощью, сообщила Москалькова
В Белгородскую область отправилась фура с гумпомощью, сообщила Москалькова - РИА Новости, 02.12.2025
В Белгородскую область отправилась фура с гумпомощью, сообщила Москалькова
Фура с гуманитарным грузом, который включает продукты питания, средства гигиены, бензиновые генераторы, отправилась в Белгородскую область, сообщила... РИА Новости, 02.12.2025
В Белгородскую область отправилась фура с гумпомощью, сообщила Москалькова

Продукты питания, средства гигиены и генераторы отправили в Белгородскую область

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Фура с гуманитарным грузом, который включает продукты питания, средства гигиены, бензиновые генераторы, отправилась в Белгородскую область, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Фура с гуманитарной помощью отправилась в Белгородскую область во вторник из Москвы от Дома прав человека.
Доставка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов СВО на краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Орловская область отправила бойцам СВО генераторы и отопители
1 декабря, 19:50
"Это вещи детям, это продукты питания, средства гигиены, постельное белье. Все необходимое для тех людей, которые из-за агрессии украинских нацистов лишились своего жилья, родных, близких. И мы делаем все возможное, чтобы объединить усилия и помочь этим людям, нашим людям, нашим необыкновенным, русским людям, пострадавшим в Белгороде, Курске, Брянске, Донецке, Луганске. Сегодня конвой уходит в Белгородскую область", - сказала Москалькова.
Омбудсмен подчеркнула, что в Белгородскую область помимо фуры с гумпомощью отправится транспортное средство, которое поможет перевозить раненных. Москалькова заверила, что в регион будут еще отправляться партии помощи нуждающимся.
"Эти грузы крайне важны. Они разные, но они такие нужны. Это и продукты, и средства гигиены, и одежда для детей, взрослых. Сегодня этот груз, который мы получим завтра в нашей области, также очень важный. Вы, наверное, все знаете, что по области враг наносит удары по системе электроэнергетики. И среди этого груза есть такие нужные для наших семей генераторы. Скоро зима, и мы понимаем, какая крайняя необходимость есть в этом оборудовании", - сказала уполномоченный по правам человека Белгородской области Жанна Киреева.
Она также передала слова благодарности от губернатора региона Вячеслава Гладкова, местного правительства, депутатского корпуса, институтов гражданского общества и всех жителей Белгородской области.
"Сегодня уходит уже далеко не первый эшелон с гуманитарной помощью, и к нам приходит всё больше и больше людей из бизнеса, волонтёров, просто людей, не имеющих отношения к какой-то активной волонтёрской помощи, но они не могут жить без добра и без необходимости помочь друг другу… В данном случае мы впервые отправляем генераторы, потому что нацисты пытаются обесточить дома, в том числе и такие важные социальные объекты, как школы, больницы", - добавила Москалькова журналистам.
Гумпомощь организована благодаря АО "Российский экспортный центр", Национальному центру помощи пропавшим и пострадавшим детям, Благотворительному фонду "Святое Белогорье против детского рака", а также уполномоченному по правам человека в Белгородской области Жанны Киреевой.
Кировские ветераны СВО отправили гуманитарный конвой на фронт - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Кировские ветераны СВО отправили гуманитарный конвой на фронт
Вчера, 13:31
 
Надежные людиБелгородская областьРоссияМоскваТатьяна МоскальковаВячеслав Гладков
 
 
Заголовок открываемого материала