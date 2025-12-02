В Белгородскую область отправилась фура с гумпомощью, сообщила Москалькова

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Фура с гуманитарным грузом, который включает продукты питания, средства гигиены, бензиновые генераторы, отправилась в Белгородскую область, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Фура с гуманитарной помощью отправилась в Белгородскую область во вторник из Москвы от Дома прав человека.

"Это вещи детям, это продукты питания, средства гигиены, постельное белье. Все необходимое для тех людей, которые из-за агрессии украинских нацистов лишились своего жилья, родных, близких. И мы делаем все возможное, чтобы объединить усилия и помочь этим людям, нашим людям, нашим необыкновенным, русским людям, пострадавшим в Белгороде, Курске, Брянске, Донецке, Луганске. Сегодня конвой уходит в Белгородскую область", - сказала Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что в Белгородскую область помимо фуры с гумпомощью отправится транспортное средство, которое поможет перевозить раненных. Москалькова заверила, что в регион будут еще отправляться партии помощи нуждающимся.

"Эти грузы крайне важны. Они разные, но они такие нужны. Это и продукты, и средства гигиены, и одежда для детей, взрослых. Сегодня этот груз, который мы получим завтра в нашей области, также очень важный. Вы, наверное, все знаете, что по области враг наносит удары по системе электроэнергетики. И среди этого груза есть такие нужные для наших семей генераторы. Скоро зима, и мы понимаем, какая крайняя необходимость есть в этом оборудовании", - сказала уполномоченный по правам человека Белгородской области Жанна Киреева.

Она также передала слова благодарности от губернатора региона Вячеслава Гладкова, местного правительства, депутатского корпуса, институтов гражданского общества и всех жителей Белгородской области.

"Сегодня уходит уже далеко не первый эшелон с гуманитарной помощью, и к нам приходит всё больше и больше людей из бизнеса, волонтёров, просто людей, не имеющих отношения к какой-то активной волонтёрской помощи, но они не могут жить без добра и без необходимости помочь друг другу… В данном случае мы впервые отправляем генераторы, потому что нацисты пытаются обесточить дома, в том числе и такие важные социальные объекты, как школы, больницы", - добавила Москалькова журналистам.