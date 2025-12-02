https://ria.ru/20251202/frantsiya-2059081462.html
СМИ: пожар во Франции, где погибли пять человек, расследуется как поджог
СМИ: пожар во Франции, где погибли пять человек, расследуется как поджог - РИА Новости, 02.12.2025
СМИ: пожар во Франции, где погибли пять человек, расследуется как поджог
Власти Франции расследуют унесший жизни пяти человек пожар в доме в коммуне Нёв-Мезон на востоке страны как поджог, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на
СМИ: пожар во Франции, где погибли пять человек, расследуется как поджог
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Власти Франции расследуют унесший жизни пяти человек пожар в доме в коммуне Нёв-Мезон на востоке страны как поджог, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора города Нанси Франсуа Капена-Дюльоста.
Отмечается, что пожар в доме в центре Нёв-Мезон произошел ночью воскресенья, в результате возгорания погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, еще один человек получил травмы.
"Техническое заключение, сделанное сегодня, выявило причастность третьей стороны к происшествию", - цитирует агентство заявление Капена-Дюльоста.
Прокурор отметил, что в настоящее время происшествие расследуется как поджог, повлекший человеческую смерть, а наказание для возможного виновного может составить вплоть до пожизненного тюремного заключения.