СМИ: пожар во Франции, где погибли пять человек, расследуется как поджог

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Власти Франции расследуют унесший жизни пяти человек пожар в доме в коммуне Нёв-Мезон на востоке страны как поджог, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора города Нанси Франсуа Капена-Дюльоста.

Отмечается, что пожар в доме в центре Нёв-Мезон произошел ночью воскресенья, в результате возгорания погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, еще один человек получил травмы.

"Техническое заключение, сделанное сегодня, выявило причастность третьей стороны к происшествию", - цитирует агентство заявление Капена-Дюльоста.