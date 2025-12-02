Фетисов: Большунову как иконе российского спорта надо прятать эмоции

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов является лицом российского спорта, и ему необходимо сдерживать свои эмоции, проявление агрессии в отношении коллеги Александра Бакурова некрасиво и неправильно, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка страны в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке. В воскресенье в ФЛГР сообщили, что организация проведет заседание президиума, на котором будет рассмотрен данный инцидент.

« "Александр Большунов сегодня - икона нашего спорта, и свои эмоции надо прятать. Тем более когда ты находишься на публичных мероприятиях, на которых спортивный принцип, который сделал тебя великим, является основой всего. Не знаю, что сподвигло его на такой шаг. Во-первых, это некрасиво, во-вторых, неправильно", - сказал Фетисов.

"Эмоции - понятная история, но ведь есть кому разбираться с возможными нарушениями правил в гонке. Наверняка есть какие-либо судейские решения по данному поводу. Такой спортсмен, как Большунов, всегда должен сдерживаться в подобных ситуациях. Мы все сейчас расстроены тем, что нас не пускают на мировую арену, и нам тем более надо более по-мужски относиться друг к другу", - добавил собеседник агентства.