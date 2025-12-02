Рейтинг@Mail.ru
Фетисов: Большунову как иконе российского спорта надо прятать эмоции - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
10:12 02.12.2025 (обновлено: 10:58 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/fetisov-2059122538.html
Фетисов: Большунову как иконе российского спорта надо прятать эмоции
Фетисов: Большунову как иконе российского спорта надо прятать эмоции - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Фетисов: Большунову как иконе российского спорта надо прятать эмоции
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов является лицом российского спорта, и ему необходимо сдерживать свои эмоции, проявление... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T10:12:00+03:00
2025-12-02T10:58:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
вячеслав фетисов
федерация лыжных гонок россии (флгр)
скандал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985036062_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ab15e21bc3c70fc8c98ea7240f25212.jpg
/20251130/bolshunov-2058706074.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985036062_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_32e22bd4751eba5bac71a0e3c267e546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр большунов, вячеслав фетисов, федерация лыжных гонок россии (флгр), скандал
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Вячеслав Фетисов, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), скандал
Фетисов: Большунову как иконе российского спорта надо прятать эмоции

Фетисов считает, что Большунову как иконе российского спорта надо прятать эмоции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов является лицом российского спорта, и ему необходимо сдерживать свои эмоции, проявление агрессии в отношении коллеги Александра Бакурова некрасиво и неправильно, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка страны в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке. В воскресенье в ФЛГР сообщили, что организация проведет заседание президиума, на котором будет рассмотрен данный инцидент.
«
"Александр Большунов сегодня - икона нашего спорта, и свои эмоции надо прятать. Тем более когда ты находишься на публичных мероприятиях, на которых спортивный принцип, который сделал тебя великим, является основой всего. Не знаю, что сподвигло его на такой шаг. Во-первых, это некрасиво, во-вторых, неправильно", - сказал Фетисов.
"Эмоции - понятная история, но ведь есть кому разбираться с возможными нарушениями правил в гонке. Наверняка есть какие-либо судейские решения по данному поводу. Такой спортсмен, как Большунов, всегда должен сдерживаться в подобных ситуациях. Мы все сейчас расстроены тем, что нас не пускают на мировую арену, и нам тем более надо более по-мужски относиться друг к другу", - добавил собеседник агентства.
Большунов в субботу занял последнее место в своем полуфинальном забеге.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Хотят на мне отыграться": Большунов прокомментировал нападение на Бакурова
30 ноября, 10:26
 
Лыжные гонкиСпортАлександр БольшуновВячеслав ФетисовФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)скандал
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    СКА
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Манчестер Сити
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Байер
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    03.12 21:00
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
  • Футбол
    03.12 22:30
    Арсенал
    Брентфорд
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала