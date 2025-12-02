Рейтинг@Mail.ru
Тверской логистический комплекс АО "ТК Альфа" присоединился к федпроекту
Тверская область
 
16:42 02.12.2025
Тверской логистический комплекс АО "ТК Альфа" присоединился к федпроекту
Тверской логистический комплекс АО "ТК Альфа" присоединился к федпроекту
Тверской логистический комплекс торговой компании "Альфа" присоединился к федеральному проекту "Производительность труда", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 02.12.2025
тверская область
фонд развития промышленности
Тверская область, Фонд развития промышленности
Тверской логистический комплекс АО "ТК Альфа" присоединился к федпроекту

Логистический комплекс АО "ТК Альфа" Тверской области присоединился к федпроекту

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверской логистический комплекс АО "ТК Альфа"
Тверской логистический комплекс АО ТК Альфа - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Тверской логистический комплекс АО "ТК Альфа". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Тверской логистический комплекс торговой компании "Альфа" присоединился к федеральному проекту "Производительность труда", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Цели и задачи участия в проекте озвучены на стартовом совещании с представителями руководства и сотрудников компании, Фонда развития промышленности Тверской области, федерального центра компетенций и регионального центра компетенций (входит в структуру фонда).
Делегация Тверской области посетила Казахстан в рамках бизнес-миссии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Делегация Тверской области посетила Казахстан в рамках бизнес-миссии
1 декабря, 18:08
Федеральный проект "Производительность труда" входит в президентский нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". Его цель – создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране, что способствует повышению эффективности и конкурентоспособности отечественных предприятий.
ТК "Альфа" – первый в Тверской области логистический комплекс, который присоединился к федеральному проекту. В настоящий момент на тверском складе находится порядка 80 тысяч единиц хранения, ежедневно поступает около 2,5-3 тысячи заказов. В качестве процесса, который будет оптимизирован в компании, выбрана ключевая производственная "артерия": вход груза на склад – его размещение – хранение – отбор – комплектация – отгрузка клиентам.
По федеральному проекту поддержку предприятиям во внедрении инструментов бережливого производства оказывают эксперты Регионального и Федерального центров компетенций.
На каждом предприятии программа реализуется три года. Первые полгода эксперты внедряют инструменты бережливого производства для сокращения потерь, повышения производительности труда, уменьшения времени протекания процессов и так далее. Затем в течение 2,5 лет предприятия самостоятельно тиражируют полученный опыт уже на другие производственные площадки, получая консультационную помощь.
В целом за четырехлетний период эксперты Регионального центра компетенций реализовали проект на 24 предприятиях Тверской области, еще шесть проектов в настоящее время находятся в работе. Основам бережливого производства было обучено 654 сотрудника, подготовлен 51 инструктор по бережливому производству.
Федеральные специалисты в свою очередь реализовали в Верхневолжье 17 проектов, 18-й стартовал на площадке АО "ТК Альфа".
Для участия в федеральном проекте тверским предприятиям необходимо оставить заявку на платформе производительность.рф.
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Королев: около 3,5 тыс км дорог планируют отремонтировать в Верхневолжье
Вчера, 14:36
 
Тверская область
 
 
