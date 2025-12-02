Тверской логистический комплекс АО "ТК Альфа" присоединился к федпроекту

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Тверской логистический комплекс торговой компании "Альфа" присоединился к федеральному проекту "Производительность труда", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цели и задачи участия в проекте озвучены на стартовом совещании с представителями руководства и сотрудников компании, Фонда развития промышленности Тверской области, федерального центра компетенций и регионального центра компетенций (входит в структуру фонда).

Федеральный проект "Производительность труда" входит в президентский нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". Его цель – создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране, что способствует повышению эффективности и конкурентоспособности отечественных предприятий.

ТК "Альфа" – первый в Тверской области логистический комплекс, который присоединился к федеральному проекту. В настоящий момент на тверском складе находится порядка 80 тысяч единиц хранения, ежедневно поступает около 2,5-3 тысячи заказов. В качестве процесса, который будет оптимизирован в компании, выбрана ключевая производственная "артерия": вход груза на склад – его размещение – хранение – отбор – комплектация – отгрузка клиентам.

По федеральному проекту поддержку предприятиям во внедрении инструментов бережливого производства оказывают эксперты Регионального и Федерального центров компетенций.

На каждом предприятии программа реализуется три года. Первые полгода эксперты внедряют инструменты бережливого производства для сокращения потерь, повышения производительности труда, уменьшения времени протекания процессов и так далее. Затем в течение 2,5 лет предприятия самостоятельно тиражируют полученный опыт уже на другие производственные площадки, получая консультационную помощь.

В целом за четырехлетний период эксперты Регионального центра компетенций реализовали проект на 24 предприятиях Тверской области, еще шесть проектов в настоящее время находятся в работе. Основам бережливого производства было обучено 654 сотрудника, подготовлен 51 инструктор по бережливому производству.

Федеральные специалисты в свою очередь реализовали в Верхневолжье 17 проектов, 18-й стартовал на площадке АО "ТК Альфа".