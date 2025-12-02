В России снизились продажи новых электромобилей

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-ноября 2025 года снизились на 32% в годовом выражении – до 12,1 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").