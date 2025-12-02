Рейтинг@Mail.ru
В России снизились продажи новых электромобилей - РИА Новости, 02.12.2025
14:48 02.12.2025
В России снизились продажи новых электромобилей
Продажи новых электромобилей в России по итогам января-ноября 2025 года снизились на 32% в годовом выражении – до 12,1 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
электромобили
россия
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, электромобили
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто, электромобили
В России снизились продажи новых электромобилей

Продажи новых электромобилей в России в январе-ноябре снизились на 32%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭлектромобиль "Кама-1"
Электромобиль Кама-1 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Электромобиль "Кама-1". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-ноября 2025 года снизились на 32% в годовом выражении – до 12,1 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
«

"Рынок новых электромобилей составил 12 082 штуки (-32% относительно аналогичного периода 2024 года – 17 834 штуки)", - говорится в сообщении министерства.

Там отмечается, что доля электромобилей, изготовленных в России, по итогам 11 месяцев составила 33%. Это на 13 процентных пунктов выше показателя аналогичного периода 2024 года.
Число предзаказов на "Атом" превысило 105 тысяч
29 сентября, 18:18
 
Россия Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) Авто электромобили
 
 
