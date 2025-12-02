https://ria.ru/20251202/elektromobili-2059220687.html
В России снизились продажи новых электромобилей
В России снизились продажи новых электромобилей - РИА Новости, 02.12.2025
В России снизились продажи новых электромобилей
Продажи новых электромобилей в России по итогам января-ноября 2025 года снизились на 32% в годовом выражении – до 12,1 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ
В России снизились продажи новых электромобилей
Продажи новых электромобилей в России в январе-ноябре снизились на 32%