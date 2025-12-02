Рейтинг@Mail.ru
Экипаж атакованного в Черном море танкера не обращался в профсоюз моряков - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/ekipazh-2059143283.html
Экипаж атакованного в Черном море танкера не обращался в профсоюз моряков
Экипаж атакованного в Черном море танкера не обращался в профсоюз моряков - РИА Новости, 02.12.2025
Экипаж атакованного в Черном море танкера не обращался в профсоюз моряков
Члены экипажа российского танкера MIDVOLGA-2, атакованного в Черном море у берегов Турции, не обращались в отраслевой профсоюз за помощью, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:21:00+03:00
2025-12-02T11:21:00+03:00
в мире
черное море
турция
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882109434_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_01aa0154e5a41508920c31de08105576.jpg
https://ria.ru/20251129/virat-2058598223.html
черное море
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882109434_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ac157e402acdf65b3ab43b345a5a9d4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, турция, россия
В мире, Черное море, Турция, Россия
Экипаж атакованного в Черном море танкера не обращался в профсоюз моряков

Экипаж атакованного в Черном море танкера MIDVOLGA-2 не обращался в профсоюз

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря
Побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Побережье Черного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Члены экипажа российского танкера MIDVOLGA-2, атакованного в Черном море у берегов Турции, не обращались в отраслевой профсоюз за помощью, сообщили РИА Новости в профсоюзе моряков РФ.
Турецкое управление мореходства сообщило во вторник, что российский танкер MIDVOLGA-2 с растительным маслом подвергся атаке в Черном море, помощь не запрашивалась. Состояние 13 членов экипажа нормальное, судно самостоятельно движется к порту Синоп. Ведомство не уточнило характер атаки.
«
"Судно под российским флагом, вероятно, большинство или все члены экипажа россияне. Есть надежда, что атака была неудачной, так как судно не запрашивало помощи. К нам обращений пока не было", - заявили в профсоюзе.
Танкер MIDVOLGA-2 построен в 2014 году на китайском судостроительном заводе Yangzhou Haichuan Shipyard Co. Согласно данным отраслевых порталов, портом приписки судна числится Большой порт Санкт-Петербург. Длина судна составляет 140 метров, ширина 17 метров.
Последствия атаки на танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Танкер Virat подвергся новой атаке в Черном море
29 ноября, 13:13
 
В миреЧерное мореТурцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала