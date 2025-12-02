Экипаж атакованного в Черном море танкера не обращался в профсоюз моряков

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Члены экипажа российского танкера MIDVOLGA-2, атакованного в Черном море у берегов Турции, не обращались в отраслевой профсоюз за помощью, сообщили РИА Новости в профсоюзе моряков РФ.
Турецкое управление мореходства сообщило во вторник, что российский танкер MIDVOLGA-2 с растительным маслом подвергся атаке в Черном море, помощь не запрашивалась. Состояние 13 членов экипажа нормальное, судно самостоятельно движется к порту Синоп. Ведомство не уточнило характер атаки.
«
"Судно под российским флагом, вероятно, большинство или все члены экипажа россияне. Есть надежда, что атака была неудачной, так как судно не запрашивало помощи. К нам обращений пока не было", - заявили в профсоюзе.
Танкер MIDVOLGA-2 построен в 2014 году на китайском судостроительном заводе Yangzhou Haichuan Shipyard Co. Согласно данным отраслевых порталов, портом приписки судна числится Большой порт Санкт-Петербург. Длина судна составляет 140 метров, ширина 17 метров.
Танкер Virat подвергся новой атаке в Черном море
29 ноября, 13:13